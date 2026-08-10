Kadir perderà la vita nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia: ancora una volta, Akif sarà coinvolto nella tragedia.

Le anticipazioni tv rivelano che quando Kadir vedrà il video dell'omicidio commesso da Akif salirà in moto per andare a denunciare tutto. Akif, però, inizierà un inseguimento che terminerà con un incidente: Kadir esalerà l'ultimo respiro poche ore dopo.

Kadir scoprirà l'inganno di Akif in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia annunciano un momento molto doloroso nelle prossime puntate. Tutto avrà inizio quando Kadir scoprirà che Akif ha tolto la vita a suo padre.

La verità sarà un pugno nello stomaco per il maggiore degli Eren che vedrà il video contenuto nella chiavetta. Senza pensarci due volte, Kadir correrà da Akif e lo picchierà per strada, sfogando su di lui tutta la sua rabbia. Dopo lo scontro, il ragazzo salirà in sella alla sua moto e si dirigerà alla stazione di polizia per denunciare Akif. Alla scena assisterà Kaan, il figlio segreto di Akif, che pur di guadagnarsi la stima del padre, lo aiuterà a rialzarsi e si metterà alla guida per raggiungere Kadir. L'inseguimento avrà un risvolto drammatico, perché il destino metterà sulla strada di Kadir anche Melisa, in auto con una sua amica. La figlia di Akif, ignara di tutto, proseguirà per la sua strada, ma quando Kaan e suo padre speroneranno il motorino di Kadir e gli faranno invadere la corsia opposta, ci sarà uno scontro frontale.

Melisa, sconvolta, scenderà dall'auto e vedrà Kadir per terra.

Akif troverà il modo di farla franca

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, Akif provvederà ad insabbiare le prove dell'incidente. Manderà sua figlia a casa e caricherà Kadir, in gravissime condizioni, in auto per poi lasciarlo davanti all'ospedale e fingere di averlo trovato per strada. Kadir sarà operato d'urgenza e trasferito in terapia intensiva. Il ragazzo, però, non ce la farà e dopo qualche ora avrà un peggioramento che sarà fatale. Uscirà di scena uno dei protagonisti più importanti della soap, tra la disperazione dei fratelli e di Melisa che continuerà ad incolparsi. Akif, invece, la farà franca ancora una volta e per essere più sicuro porterà l'auto incidentata da un uomo di fiducia che cancellerà ogni traccia.