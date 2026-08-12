Akif infrangerà la promessa e non pagherà più la retta per Aybike e Ogulcan nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia.

Le anticipazioni tv rivelano che i figli di Sengul rischieranno il posto al college: "Orhan ora cammina", dirà Akif rimangiandosi la parola data agli Eren. I due ragazzi dovranno affrontare un esame molto difficile l'indomani o dovranno lasciare la scuola. Sengul sarà furiosa.

Orhan tornerà in piedi in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia annunciano che la famiglia Eren continuerà ad andare avanti a fatica.

Sengul si inventerà un'attività nel suo giardino per organizzare delle piccole feste, ma i soldi non basteranno mai. L'unica nota positiva sarà la guarigione di Orhan che tornerà a camminare grazie a Cemile. Quest'ultima aiuterà l'uomo a fare gli esercizi grazie alla sua esperienza con un amico in orfanotrofio. La costanza porterà i suoi frutti e nel giro di poche settimane Orhan si alzerà in piedi e potrà tornare anche a lavorare a scuola. Purtroppo il padre di Aybike non riavrà il suo posto di amministratore, già occupato da un amico del padre di Berk, ma potrà tornare a fare il bidello. Tutto sembrerà procedere per il meglio, ma presto arriverà un'altra amara sorpresa.

Akif ancora spietato con gli Eren

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, gli Eren dovranno affrontare l'addio di Kadir che perderà la vita in un incidente. Dopo il funerale, i ragazzi torneranno a scuola e ad aspettarli ci sarà una pessima notizia. La retta di Oğulcan e Aybike, infatti, risulterà scaduta e il direttore avvertirà subito gli studenti. Sengul ricorderà la promessa di Akif che le aveva detto che avrebbe pagato gli studi ai suoi figli quando Orhan era rimasto in sedia a rotelle. Quando la donna andrà da Akif per ricordargli la promessa, lui si tirerà indietro. "Orhan ora cammina"; dirà, "Non c'è motivo di dare quei soldi a voi quando potrei darli ai poveri". Sengul sarà sconvolta dalla cattiveria dell'imprenditore che continuerà indisturbato a prendersi gioco di tutti. Oğulcan e sua sorella dovranno superare un esame difficile l'indomani se vorranno rimanere al college.