La vita di Oğulcan sarà appesa a un filo nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia: il ragazzo, colpito da un proiettile, verserà in gravissime condizioni.

Le anticipazioni tv rivelano che Sengul e la sua famiglia saranno disperati all'idea di perdere Oğulcan che dopo l'operazione sarà trasferito in terapia intensiva.

Breve felicità in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che nel giro di pochi giorni cambieranno molte cose nelle vite dei protagonisti. Kadir riceverà una borsa di soldi da Salih, un amico conosciuto in carcere che lascerà a lui la sua eredità.

La vita dei quattro fratelli finalmente sembrerà arrivare a una svolta: Kadir sarà in trattativa per comprare un bar in cui lavorare con tutta la famiglia. I soldi non saranno l'unica novità: ci sarà anche l'arrivo di Cemile, un'amica che Asiye conoscerà in orfanotrofio. La nuova ospite chiederà di restare con i ragazzi per pochi giorni, perché spera di rivedere sua sorella. Cemile troverà la sorella, ma lei le dirà che non possono vivere insieme perché ha un grosso debito con il datore di lavoro che non la lascia libera. Pur di aiutare sua sorella, Cemile ruberà la borsa dei soldi e volterà le spalle agli amici. La sorella, però, userà quei soldi per scappare con il fidanzato, il vero indebitato a causa del gioco.

Nonostante il furto, Kadir accoglierà Cemile in casa perché capirà le sue ragioni e le chiederà di aiutarlo a rintracciare quei soldi.

La sparatoria che cambia tutto per gli Eren

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, Cemile andrà all'incontro con sua sorella per recuperare i soldi, ma Omer, Oğulcan e sua madre non si fideranno di lei e decideranno di seguirla. La borsa sarà a un passo da loro, ma all'improvviso arriverà un furgone da cui partirà una sparatoria. Sengul e Oğulcan saranno raggiunti da proiettili e cadranno esanimi, ma anche Cemile e sua sorella saranno colpite. Il fidanzato, invece, scapperà ancora con la borsa. Omer sarà l'unico indenne e chiamerà subito l'ambulanza. Oğulcan sarà in condizioni molto gravi: lotterà tra la vita e la morte. Sengul, invece, riuscirà a riprendersi lentamente e sarà disperata all'idea di poter perdere suo figlio.