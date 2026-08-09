'Non sono più tuo zio': con queste parole Orhan distruggerà Kadir nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia: l'uomo non potrà tollerare che suo nipote abbia riportato a casa Cemile.

Le anticipazioni tv rivelano che nessuno vorrà Cemile in casa, perché dopo aver derubato Kadir metterà la vita di tutti in pericolo. In particolare Ogulcan rischierà la vita dopo una sparatoria.

Il sogno infranto in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Cemile scapperà con i soldi di Kadir e farà cadere Orhan. La ragazza si darà alla fuga e quando Kadir proverà ad inseguirla salirà su un taxi e riuscirà a seminarlo.

Il giovane Eren non si arrenderà, ma quando troverà Cemile sarà troppo tardi. La ragazza sarà per terra, investita dall'auto su cui sua sorella Yeliz è fuggita con il fidanzato e i soldi. Kadir porterà Cemile in ospedale e poi, nonostante tutto, la riporterà a casa dalla sua famiglia mentendo a tutti su ciò che è successo. La verità si scoprirà molto dopo, quando Cemile ricontatterà sua sorella per recuperare il denaro. All'appuntamento ci andranno anche Sengul, Omer e Ogulcan che si troveranno coinvolti in una sparatoria che avrà dei risvolti tragici. Yeliz perderà la vita, mentre Sengul e Ogulcan finiranno in ospedale. La signora Eren si riprenderà in pochi giorni, ma Ogulcan combatterà tra la vita e la morte tenendo tutti con il fiato sospeso.

I medici riusciranno a salvarlo più volte e, alla fine, il ragazzo potrà tornare a casa.

La grande umanità di Kadir e la rabbia dei suoi cari

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, nessuno potrà dimenticare la paura di perdere Ogulcan. Kadir sarà l'unico ad avere un pensiero anche per Cemile che dopo il ricovero in ospedale dormirà su una panchina. Vedendola provata dalla morte di sua sorella, Kadir porterà la ragazza a casa, e avrà contro tutta la sua famiglia. L'accoglienza sarà disastrosa: Omer e Sengul si scaglieranno contro il ragazzo, perché non avranno intenzione di accettare Cemile. A sorprendere sarà l ozio Orhan che per la prima volta in vita sua mostrerà un lato di sé furioso. "Non sono più tuo zio", urlerà a Kadir, "Ha rubato i nostri soldi, mio figlio è quasi morto per colpa sua". L'uomo sarà molto chiaro, ma Kadir non se la sentirà di lasciare Cemile per strada.