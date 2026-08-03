Sengul e la sua famiglia riavranno la casa grazie a Doruk nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia: Akif sarà il nuovo proprietario ma non rivelerà la sua identità.

Le anticipazioni tv rivelano che Doruk troverà il modo di aiutare Asiye ricattando suo padre e costringendolo a comprare e affittare la casa che Sengul ha perso.

Grande gioia in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Sengul resterà senza casa e vivrà l'angoscia provata dai nipoti pochi mesi prima. Hilmi, infatti, non avrà nessuna pietà per gli Eren e li sfratterà dalla loro abitazione.

Sengul e la sua famiglia troveranno riparo a casa di sua sorella, ma Asiye e Omer non seguiranno la zia. I ragazzi, stanchi di sentirsi un peso, andranno a stare in orfanotrofio. Kadir, invece, sarà in carcere perché Akif lo incastrerà per il tentato omicidio di Erhan. Tolga parlerà con Doruk e gli dirà che Kadir è in carcere a causa di suo padre: per il ragazzo sarà un duro colpo. Doruk affronterà suo padre con rabbia, ma anche questa volta Akif riuscirà a cavarsela: prometterà a suo figlio che troverà il modo di far uscire Kadir dal carcere. Fortunatamente, Erhan si sveglierà e scagionerà subito il ragazzo, ma non denuncerà Akif, pronto a minacciarlo. Doruk si troverà in una situazione difficile perché temerà di perdere Asiye se sapesse la verità su suo padre.

Il ragazzo, tuttavia, troverà il modo di aiutare la sua fidanzata ricattando Akif.

La mossa vincente di Doruk e il sorriso di Asiye

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, Doruk non denuncerà suo padre, la lo costringerà ad esaudire ogni sua richiesta. La prima preoccupazione del ragazzo sarà far uscire Asiye dall'orfanotrofio e ci riuscirà. Doruk, infatti, farà pressioni su Akif che sarà costretto ad acquistare la casa e il pollaio in cui Sengul e la famiglia erano in affitto. Nel giro di pochi giorni gli Eren riceveranno una splendida notizia: la loro casa è stata venduta, ma il nuovo proprietario la ridarà a loro in affitto ad ottime condizioni. Sengul e la famiglia torneranno più uniti che mai, ma non sapranno chi ha salvato la loro situazione. Doruk, finalmente, vedrà Asiye tornare a scuola sorridente.