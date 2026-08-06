Suzan sarà licenziata dal suo lavoro da commessa nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia: questa sarà la punizione di Nebahat quando scoprirà che suo marito è stato a casa della ex amante.

Le anticipazioni tv rivelano che non ci sarà pace per Suzan che faticherà per ricominciare la sua vita da zero. Purtroppo la donna perderà anche il suo lavoro e non saprà come sfamare Harika.

La nuova vita di Suzan in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Suzan proverà a rialzarsi dopo aver perso tutto, ma non sarà affatto facile per lei.

La donna, infatti, non avrà l'appoggio di Harika che vivrà con lei ma avrà da ridire sulla loro vita semplice. La ragazza avrà nostalgia della vita agiata che conduceva un tempo e attribuirà a sua madre tutte le colpe della loro povertà. Suzan, nel frattempo, si impegnerà a dare il massimo nel suo lavoro da commessa per non far mancare niente a Harika. Akif non dimenticherà la sua ex amante e una sera andrà a bussare alla sua porta cantandole una canzone. Suzan sarà piuttosto imbarazzata e caccerà Akif, ma quando si accorgerà che l'uomo è ubriaco lo farà entrare. La donna farà sistemare Akif sul divano per preparargli un caffè, ma quando tornerà da lui lo troverà addormentato. Suzan porterà una coperta ad Atakul che passerà la notte lì.

Quando si sveglierà, Akif ricorderà pochissimo della sera precedente e Harika li lancerà un secchio di acqua addosso. La ragazza farà un video ad Akif che si alzerà e uscirà in fretta.

La vendetta di Nebahat contro Suzan

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, Akif inventerà subito una scusa per Nebahat. L'uomo le dirà che ha passato la notte con un amico che non vedeva da tempo e lei gli crederà. Harika, invece, sfrutterà il video per ricattare Akif e costringerlo a comprarle dei vestiti. Tutto sembrerà risolto, ma Atakul non terrà conto delle voci del quartiere che arriveranno alle orecchie di Sengul. Quest'ultima dirà subito a Nebahat che Akif ha passato la notte da Suzan e la donna verificherà con una chiamata all'amico.

Quando scoprirà che suo marito era con l'amante, Nebahat non perderà tempo e andrà al negozio di Suzan per dare ordini precisi. Dopo poche ore, Suzan sarà licenziata: il suo datore di lavoro le spiegherà che non ha potuto rifiutare la richiesta di una cliente importante come Nebahat.