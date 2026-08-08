Nella nuova puntata di Tutto per la mia famiglia in programma il 10 agosto in prima visione su Canale 5, Nebahat inizierà a dubitare di Akif dopo aver scoperto che ha comprato una dimora. Melisa, invece, apparirà sempre più gelosa di Kadir, il quale si è avvicinato pericolosamente a Cemile.

Melisa è gelosa del rapporto tra Kadir e Cemile

Kadir continuerà a mentire alla sua famiglia in merito al furto del denaro. Il maggiore degli Eren deciderà di proteggere Cemile, non rivelando ai suoi fratelli che era stata lei a prenderli e consegnarli alla sorella.

Il ragazzo, a questo punto, deciderà di raggiungere il locale dove aveva lavorato Yeliz in cerca di indizi per ritrovare i soldi. In questa circostanza, Kadir incontrerà Ziya, il proprietario del locale che gli prometterà di aiutarlo a recuperare il denaro scomparso.

Intanto, Suzan farà una scoperta che la lascerà sorpresa. La donna verrà a sapere che era stato Omer e non Tolga a pagare la retta scolastica di Harika. Melisa, invece, dovrà affrontare alcuni problemi di cuore. La figlia di Akif capirà di essere gelosa del rapporto nato tra Kadir e Cemile.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Nebahat sospetta di Akif

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Doruk si muoverà nell’ombra per aiutare Asiye a procurarle un'importante opportunità.

Il giovane vorrà che la ragazza canti insieme alla band di Okan per mostrare tutto il suo talento nella musica. Orhan, invece, inizierà a compiere i primi progressi durante la fisioterapia mentre sua moglie Sengul cercherà un modo per racimolare qualche soldo. La donna deciderà di utilizzare tavoli e sedie del ristorante per organizzerà nel giardino della sua dimora un "Sunnet", la tradizionale festa turca legata alla circoncisione.

Akif, invece, tenderà un tranello a Suzan, attirandola in un appartamento che avrà acquistato di nascosto per lei. Il suo piano però verrà messo a rischio dall’arrivo di Nebahat. Quest'ultima riuscirà a scoprire dove si trova suo marito e si presenterà senza preavviso nell'abitazione. Akif riuscirà a depistare i sospetti della donna, informandola che aveva comprato la dimora per lei in caso di divorzio.