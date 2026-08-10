La nuova settimana di Tutto per la mia famiglia si aprirà con due vicende destinate a riportare al centro della storia alcuni dei protagonisti più amati. Nella puntata di lunedì 10 agosto, in onda dalle 17:15 su Canale 5, Kadir continuerà a muoversi nel tentativo di fare chiarezza sulla sparizione del denaro, mentre a scuola verrà finalmente svelata l'identità della persona che ha deciso di pagare la retta di Harika. Le nuove rivelazioni rischieranno così di modificare ancora una volta i rapporti tra i protagonisti.
Kadir cerca chi può aiutarlo a recuperare il denaro
Kadir continuerà a custodire un'importante verità. Il ragazzo sa infatti che dietro la scomparsa dei soldi della famiglia c'è Cemile, ma per il momento preferirà non raccontare agli altri ciò che ha scoperto.
La situazione, però, diventerà sempre più difficile da gestire e Kadir sentirà il bisogno di trovare qualche elemento utile per ricostruire quanto accaduto. Per questo motivo deciderà di tornare in un luogo che potrebbe nascondere informazioni importanti: il locale nel quale lavorava Yeliz.
La sua ricerca lo porterà a confrontarsi con il proprietario dell'attività, un uomo che si muove in ambienti poco rassicuranti e che sembra avere conoscenze e risorse sufficienti per poter intervenire nella vicenda.
L'uomo farà infatti a Kadir una proposta precisa: si offrirà di aiutarlo a rintracciare il denaro che è stato sottratto. Una possibilità che potrebbe rappresentare una svolta, ma che allo stesso tempo rischia di trascinare Kadir in una situazione ancora più complicata.
Il ragazzo dovrà quindi valutare con attenzione di chi fidarsi e fino a dove spingersi per recuperare ciò che è stato perso. Il desiderio di proteggere la propria famiglia potrebbe infatti portarlo a prendere decisioni dalle conseguenze imprevedibili.
Suzan scopre la verità sulla retta di Harika
Intanto, a scuola, arriverà una rivelazione che potrebbe cambiare il modo in cui Suzan guarda alcuni dei protagonisti.
La donna scoprirà infatti che a pagare la retta di Harika non è stato Tolga, come inizialmente pensava.
Dietro quel gesto importante si nasconde invece Omer.
La scoperta potrebbe sorprendere particolarmente Suzan, soprattutto perché Omer avrà scelto di aiutare Harika senza cercare necessariamente riconoscimenti o ringraziamenti.
Per la ragazza, inoltre, sapere che è stato proprio Omer a occuparsi della sua retta potrebbe avere un significato particolare e contribuire a modificare ulteriormente i rapporti tra i protagonisti.
La puntata di lunedì metterà quindi in moto due vicende molto diverse tra loro: da una parte Kadir continuerà la sua personale ricerca del denaro scomparso, arrivando a chiedere aiuto a una figura decisamente poco rassicurante; dall'altra Suzan sarà costretta a fare i conti con una verità che riguarda direttamente Harika e il gesto compiuto da Omer.