La trama della nuova puntata di Tutto per la mia famiglia in onda l'11 agosto su Canale 5 rivela che Doruk chiuderà la storia d'amore con Asiye. Kaan, invece, comunicherà ad Akif di essere suo figlio.

Doruk si allontana definitivamente da Asiye

Berk non avrà alcuna intenzione di arrendersi e proseguirà il corteggiamento serrato nei confronti di Aybike. Le attenzioni che il ragazzo riserverà alla giovane non la lasceranno indifferente anche se non saranno sufficienti per ottenere il risultato desiderato.

Cemile e Kadir, invece, si metteranno sulle tracce di Yeliz, mentre Asiye sarà protagonista di un'esibizione canora.

La ragazza salirà sul palco durante lo spettacolo organizzato da Okan. Tra le persone presenti ci sarà anche Doruk, che rivivrà i momenti vissuti insieme alla sua ex fidanzata. La presenza del giovane insieme a quelle di Tolga e Harika, renderanno l'atmosfera molto tesa. La situazione precipiterà quando Asiye scoprirà che Doruk le ha trovato l'ingaggio nella band. I due avranno un acceso litigio dove il fratello di Melisa si convincerà ad allontanarsi definitivamente dall'ex fidanzata.

Harika, intanto, cercherà di nascondere alle amiche di stare avendo delle difficoltà economiche insieme a sua madre. Ma la verità verrà scoperta da alcuni membri della famiglia Eren.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Akif ritrova il figlio Kaan

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che Akif proverà a riallacciare il rapporto con Doruk e per farlo deciderà di fargli un regalo molto costoso: un'automobile di lusso.

Intanto Sengul ascolterà una telefonata di Cemile dove comprenderà che è intenzionata a incontrare Yeliz. La giovane spiegherà di voler recuperare il denaro di Kadir, ma la moglie di Orhan non sembrerà credere nella sua buona fede e per questo sceglierà di seguirla insieme ad Omer e Ogulcan. Il gruppo raggiungerà Yeliz al porto dove sarà presente anche il suo fidanzato Nejat, con la borsa contenente i soldi. Gli Eren proveranno ad impossessarsi del loro danaro ma il piano verrà funestato dall'arrivo di alcuni malviventi che inizieranno a spararli contro.

Akif, invece, organizzerà una sorpresa romantica per Nebahat. La loro tranquillità sarà interrotta da una telefonata del preside Burak. A scuola, l'imprenditore conoscerà Kaan, un giovane che sosterrà di essere suo figlio nato da una sua precedente relazione con Zumrut. L'uomo presenterà il ragazzo come il nipote della sua ex maestra delle elementari, non volendo ancora raccontare la verità a Nebahat.