Nella nuova puntata di Tutto per la mia famiglia in programma il 12 agosto su Canale 5, Ogulcan avrà un arresto cardiaco durante il ricovero in ospedale. Susen, invece, si mostrerà interessata a Kaan.

Ogulcan in condizioni gravissime in ospedale

Ogulcan finirà in condizioni gravissime in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in una sparatoria. La situazione precipiterà quando il ragazzo sarà colpito da un arresto cardiaco. Durante quei drammatici momenti, Ogulcan vedrà in sogno i suoi zii, che lo inviteranno a tornare dai suoi genitori. Il giovane riuscirà poco dopo a riprendersi, facendo tirare un sospiro di sollievo alla famiglia.

Sengul e Kadir, invece, saranno protagonisti di un duro scontro. La donna rimprovererà suo nipote per l'eccessiva comprensione mostrata nei confronti delle persone che non lo meriteranno. Sengül inoltre l'accuserà di quanto successo a suo figlio Ogulcan.

Intanto il legame tra Berk e Aybike diventerà sempre più forte mentre Orhan proporrà di sospendere le sue sedute di fisioterapia per fronteggiare i problemi economici. Sengul non sarà d'accordo, continuando a credere nel successo della nuova attività e non volendo rinunciare alle cure del marito.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Susen è interessata a Kaan

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Suzan metterà in vendita alcuni abiti su internet per racimolare dei soldi per pagare l'affitto.

Harika le consegnerà a sua volta alcuni vestiti da vendere, ma dietro il suo gesto ci sarà un secondo fine. La studentessa vorrà acquistare un nuovo capo.

Successivamente Kaan si trasferirà a casa di Akif. Il ragazzo sarà molto geloso quando noterà suo padre amorevole nei confronti di Doruk e Melisa. Il nuovo arrivato inoltre respingerà la proposta di Nebahat di trovargli una sistemazione indipendente. Il giorno dopo, Kaan entrerà a far parte del collegio dove Susen dimostrerà di provare un debole per lui. La ragazza inviterà il giovane alla sua festa di compleanno. Qui Susen comprenderà che le attenzioni di Kaan sono rivolte soprattutto ad Asiye. Il comportamento del giovane sarà notato da Doruk, il quale gli chiederà di stare lontano dalla sua ex fidanzata.