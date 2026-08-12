La nuova puntata della seconda stagione di Tutto per la mia famiglia, in onda giovedì 13 agosto alle 17:15 su Canale 5, sarà caratterizzata da una festa che finirà per trasformarsi in un nuovo terreno di scontro. L'appuntamento organizzato da Susen vedrà infatti riemergere vecchi rancori e incomprensioni, soprattutto nel rapporto tra Asiye e Doruk. La situazione si farà ancora più complicata quando Susen e Harika decideranno di mettere in difficoltà Asiye e Aybike davanti agli altri.

Asiye non vuole tornare con Doruk

Durante la festa, Asiye sarà molto chiara riguardo alla situazione sentimentale con Doruk.

La ragazza ribadirà infatti di non considerare più la loro relazione in essere e confermerà che tra loro è finita.

Alla base della sua decisione ci sarà soprattutto ciò che ha scoperto sul comportamento di Doruk. Il ragazzo aveva infatti ordinato a Kaan di stare lontano da Asiye, una scelta che lei non ha affatto gradito.

Asiye considererà il comportamento di Doruk una grave interferenza nelle sue relazioni e non sembrerà disposta a fare finta di nulla. Per questo, anche davanti alle possibilità di un riavvicinamento, continuerà a mantenere le distanze.

Doruk si troverà quindi a dover fare i conti con una situazione che sembra sfuggirgli di mano. La sua intenzione di proteggere Asiye finirà per ottenere l'effetto contrario, allontanandola ancora di più.

Susen e Harika preparano una provocazione

Ma i problemi per Asiye non finiranno con il confronto con Doruk. Durante la festa, infatti, Susen e Harika decideranno di giocare una carta pensata appositamente per mettere in difficoltà lei e Aybike.

Le due mostreranno un video nel quale le ragazze vengono riprese mentre svolgono delle pulizie. L'intento sarà quello di creare imbarazzo e sfruttare quelle immagini per metterle in cattiva luce davanti agli altri invitati.

La situazione rischierà quindi di degenerare rapidamente. Asiye e Aybike dovranno reagire alla provocazione e cercare di non lasciarsi mettere alle strette, mentre Susen e Harika sembreranno intenzionate a sfruttare il momento a proprio vantaggio.

La festa, nata per essere un'occasione di divertimento, finirà così per diventare lo scenario di nuovi contrasti tra i ragazzi.

La puntata del 13 agosto si preannuncia quindi particolarmente movimentata: Asiye continuerà a prendere le distanze da Doruk, convinta che il suo comportamento nei confronti di Kaan abbia superato un limite, mentre Susen e Harika proveranno a sfruttare una situazione imbarazzante per colpire lei e Aybike.

Ancora una volta, tra i protagonisti di Tutto per la mia famiglia, basterà poco per trasformare un momento di festa in una nuova guerra fatta di accuse, gelosie e vecchi rancori.