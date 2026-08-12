La trama della nuova puntata di Tutto per la mia famiglia trasmessa il 14 agosto su Canale 5 rivelano che Doruk Atakul e Asiye Eren decideranno di dare una seconda chance alla loro storia d'amore. Harika, invece, verrà sorpresa a rubare della merce in un supermercato.

Doruk e Asiye fanno pace

Harika si renderà protagonista di un episodio movimentato. La figlia di Suzan entrerà in un supermercato con l’intenzione di rubare della merce, creando il caos tra gli scaffali. Nella situazione finirà anche Omer, il quale seguirà la sorellastra in commissariato.

Il ragazzo pagherà la merce e si assumerà una parte della responsabilità per evitare conseguenze gravi e proteggere Harika. Quest'ultima però non mostrerà alcun pentimento e continuerà a provocare il ragazzo senza alcun rimorso.

Nel frattempo, Doruk (Onur Seyit Yaran) verrà ricoverato in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente automobilistico. Asiye (Su Burcu Yazgı Coşkun) correrà immediatamente al capezzale del ragazzo, temendo di perderlo. In questa circostanza, i due ragazzi decideranno di mettere da parte i loro contrasti che li avevano portati ad allontanarsi sempre di più. La sorella di Kadir e Doruk daranno così una seconda chance alla loro storia d'amore, che sceglieranno di vivere alla luce del sole.

Una volta tornati a scuola, il figlio di Akif si renderà protagonista di alcuni gesti romantici nei confronti di Asiye, che finiranno per far divertire anche Aybike.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Harika si vendica delle compagne di scuole

Le anticipazioni del nuovo appuntamento di Tutto per la mia famiglia raccontano che Harika deciderà di vendicarsi delle sue compagne di scuola dopo che l'avevano umiliata durante la festa di Susen (Lizge Cömert). La ragazza leggerà pubblicamente i loro messaggi privati davanti a tutti, mettendo così in piazza conversazioni e confidenze che avrebbero dovuto rimanere personali.

Kadir, invece, finirà coinvolto in una situazione sempre più delicata. Melisa accuserà il giovane di dedicare troppe attenzioni a Cemile e arriverà a insinuare che possa provare dei sentimenti nei suoi confronti.