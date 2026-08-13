La trama del nuovo appuntamento di Tutto per la mia famiglia in programma il 15 agosto rivela che Kaan avanzerà sempre più richieste ad Akif, sfruttando il loro legame segreto. Aybike, invece, capirà di provare dei sentimenti per Berk in seguito al suo allontanamento.

Aybike capisce di essere innamorata di Berk

Doruk e Asiye decideranno di concedersi una seconda chance. I due ragazzi si lasceranno trasportare dalla magia del loro amore, passando un pomeriggio romantico al luna park.

Nel frattempo, Aybike dovrà confrontarsi con emozioni che per molto tempo aveva cercato di mettere da parte.

L'improvviso allontanamento di Berk la ferirà profondamente e finirà per mettere a nudo una sofferenza che lei stessa avrà cercato di nascondere. La ragazza avrà un confronto con Asiye, che l'aiuterà a fare luce nei propri sentimenti. La sorella di Ogulcan capirà che il suo cuore batte per Berk.

Akif, invece, vivrà una situazione molto delicata. L'imprenditore verrà tenuto sotto pressione da Kaan che sfrutterà il segreto che li lega. Il ragazzo pretenderà che suo padre gli regali un auto identica a quella che ha donato a Doruk. Akif messo alle strette finirà per assecondare la richiesta di suo figlio.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Nebahat nutre sospetti su Kaan e Akif

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che l'atteggiamento di Akif nei confronti di Kaan finirà per insospettire Nebahat.

Quest'ultima non capirà per quale motivo suo marito dedichi così tante attenzioni al ragazzo che crede essere il figlio di una maestra delle elementari.

Successivamente Sengul organizzerà un ricevimento destinato ad alcuni clienti e farà il possibile affinché tutto proceda nel migliore dei modi. L'atmosfera sarà improvvisamente funestata da un improvviso blackout. La casa piomberà nel buio, tanto che Ogulcan sarà costretto ad ammettere la verità. Il giovane rivelerà che la bolletta della luce non è stata pagata. La confessione trasformerà una serata piacevole in un momento movimentato per tutta la famiglia.

La serie tv turca coi fratelli Eren è in onda da lunedì alla domenica sui teleschermi di Canale 5 ed in streaming su Mediaset Infinity.