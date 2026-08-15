La trama del nuovo appuntamenti di Tutto per la mia famiglia trasmesso domenica 16 agosto in prima visione su Canale 5 rivela che Orhan Eren vivrà momenti di grande paura quando rimarrà intrappolato in un incendio. Cemile correrà in aiuto dell'uomo con un gesto di grande altruismo.
Kaan insinua dubbi in Nebahat su Akif
Kaan continuerà a mettere in difficoltà Akif e per farlo insinuerà nuovi dubbi nella mente di Nebahat. Il ragazzo farà trovare alla donna una fotografia compromettente che ritrae sua madre insieme ad Akif. La donna, a questo punto, deciderà di affrontare il marito per ottenere delle spiegazioni dopo aver dimostrato di avere sempre più dubbi su di lui.
Akif (Celil Nalçakan) cercherà però di ridimensionare l'accaduto e proverà a rassicurarla. Ma le parole dell'imprenditore non sembreranno avere il risultato sperato. Allo stesso tempo, Kaan non apparirà disposto a fare nessun passo indietro. Il ragazzo lancerà un avvertimento ad Akif, informandolo che prima o poi la verità sul loro legame verrà alla luce con conseguenze inaspettate.
Nel frattempo, Aybike si renderà conto di essersi innamorata di Berk dopo che lui prenderà le distanze da lei. La cugina di Asiye deciderà di essere sincera con il ragazzo, confessandogli quello che sente. La coppia deciderà così di vivere la loro relazione alla luce del sole.
Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Cemile salva la vita di Orhan
Le anticipazioni del nuovo episodio di Tutto per la mia famiglia rivelano che Mazlum deciderà di mettere un punto alla relazione con Talya.
Kadir, invece, continuerà a preoccuparsi per Cemile e si impegnerà per trovarle una sistemazione adeguata. Il colpo di scena non tarderà ad arrivare quando nella cucina dell'abitazione degli Eren divamperà un incendio a causa di una disattenzione di Orhan. Quest'ultimo inizierà a gridare aiuto non riuscendo a scappare da lì a causa della paralisi alle gambe. Cemile, a questo punto, interverrà sulla scena, riuscendo a salvare l'uomo con un gesto di grande altruismo. Il marito di Sengul capirà di essersi profondamente sbagliato sul conto della sorella di Yeliz e le darà una seconda chance.