La trama del nuovo appuntamento di Tutto per la mia famiglia che i telespettatori potranno vedere lunedì 17 agosto in prima visione su Canale 5 rivela che Asiye scoprirà che Akif è dietro al tentato omicidio ai danni di Erhan grazie a Tolga. Kadir, invece, perderà il lavoro come tassista.

Asiye scopre che Akif ha sparato ad Erhan grazie ad una rivelazione di Tolga

Melisa dimostrerà di avere qualche problema di cuore. La figlia di Akif apparirà sempre più gelosa di Kadir quando lo vedrà a braccetto di Cemile. La giovane sarà all'oscuro che la ragazza ha appena salvato la vita di Orhan da un incendio.

Kaan consiglierà a Melisa di trovarsi un lavoro e una nuova casa.

Nel frattempo, Tolga racconterà ad Asiye che è stato Akif a sparare ad Erhan per poi incolpare Kadir. La ragazza prenderà molto male la rivelazione del giovane, non capendo come sia possibile che Doruk le abbia taciuto una verità così importante sul padre. Asiye, a questo punto, prenderà una sofferta decisione quando porrà fine alla storia d'amore col fidanzato. La studentessa del collegio Ataman inoltre giurerà di smascherare il potente uomo d'affari. Allo stesso tempo, Akif apparirà convinto di uscire indenne da questa situazione delicata capace di farlo finire in carcere per aver sparato ad Erhan ed ucciso Veli.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Kadir perde il lavoro come tassista

Le anticipazioni del nuovo appuntamento di Tutto per la mia famiglia raccontano che per Kadir ci saranno delle brutte notizie. Il maggiore degli Eren perderà il lavoro come tassista che aveva permesso a lui ed i suoi fratelli di sostenersi.

Omer, invece, vincerà una prestigiosa borsa di studio per andare a studiare in un college degli Stati Uniti dopo essere arrivato tra i primi alunni ad un concorso sulla matematica.

Aybike è apparsa triste per l'allontanamento di Berk

Nel frattempo, nelle ultime puntate della serie tv andate in onda a fine agosto su Canale 5, Asiye e Doruk si sono goduti un momento romantico al luna park, contenti di essere finalmente tornati insieme. Aybike, invece, è apparsa triste perché Berk ha deciso di allontanarsi da lei mentre Kaan ha insinuato dubbi nella mente di Nebahat, facendole trovare una fotografia che ha scatenato la sua furia.