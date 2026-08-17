La trama della nuova puntata di Tutto per la mia famiglia in onda il 19 agosto su Canale 5 rivela che Orhan tornerà a camminare per la gioia della famiglia. Doruk, invece, si sentirà tradito da Akif scoperto la verità su Kaan.

Doruk affronta Kaan davanti ad Akif

Kadir continuerà a lavorare con un solo obiettivo ovvero quello di mettere da parte il denaro necessario per permettere a Omer di partire per gli Stati Uniti.

Nel frattempo, Melisa confesserà a suo fratello di aver cercato di allontanare Kadir da Cemile usando alcuni suggerimenti di Kaan, che a sua volta si avvicinerà sempre più ad Asiye.

Il ragazzo troverà un modo particolare per trascorrere del tempo con lei, insegnandole a suonare il pianoforte. La scena non passerà inosservata a Tolga, che deciderà di sfruttare la situazione per provocare Doruk. Lo studente farà credere all'amico che tra Kaan e Asiye ci sia qualcosa di più che di una semplice amicizia. Doruk, turbato dalle insinuazioni, affronterà Kaan davanti ad Akif.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Orhan torna a camminare grazie a Cemile

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che Kaan deciderà di non mantenere più il silenzio sul segreto che Akif gli aveva ordinato di custodire. Il ragazzo ammetterà a Doruk di essere il suo fratellastro in quanto figlio illegittimo dell'imprenditore.

Il fratello di Melisa rimarrà sconvolto dalla verità e si sentirà ingannato da suo padre. Il ragazzo prenderà una decisione drastica, lasciando la casa degli Atakul. Akif proverà a fermare suo figlio, ma lui sarà ormai determinato ad allontanarsi. Il potente uomo d'affari cercherà di nascondere l'accaduto a Nebahat, raccontandole una versione diversa di quanto sia realmente successo.

Intanto in casa Eren, la famiglia si riunirà per festeggiare Orhan, che riuscirà a tornare a camminare grazie all'aiuto di Cemile. La serenità di tutti avrà vita breve quando Doruk farà il suo arrivo in cerca d'ospitalità in seguito alla lite con Akif. Sengul sistemerà il ragazzo in salotto con Ogulcan. La mattina dopo, Doruk cercherà di sistemare le cose con Asiye ma il tentativo farà un buco nell'acqua. Infine Omer conoscerà un musicista, rimanendo affascinato dalla sua batteria quando si recherà da lui per una consegna.