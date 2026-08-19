Nella puntata del 21 agosto di Tutto per la mia famiglia, Kadir avrà una pesante discussione con Melisa in seguito ad un gesto. Omer, invece, capirà che Sengul si è impossessata dei suoi soldi.

Kadir restituisce l'orologio a Melisa

Sengul scoprirà che Akif ha passato la notte da Suzan. La donna correrà immediatamente a riferire tutto a Nebahat, che si precipiterà dal marito per chiedergli spiegazioni. Akif cercherà di rigirare la situazione, manipolando la moglie. L’uomo sosterrà che Suzan e sua figlia lo hanno e ricattato, con l’obiettivo di ottenere dei soldi per poter fare alcuni acquisti.

Nel frattempo, Kadir scoprirà che l’orologio ricevuto 0da Melisa ha un valore economico molto elevato. Il ragazzo a disagio per il dono deciderà di restituirlo alla ragazza. Il gesto non verrà apprezzato dalla sorella di Doruk, tanto da dare vita ad una lite con lui. Melisa rimprovererà Kadir di prendere la loro relazione troppo sul serio. Allo stesso tempo, il ragazzo accuserà Melisa di essere immatura e di non dare valore al denaro.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Omer accusa Sengul di aver preso i soldi della vincita alla lotteria

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia narrano che Sengul osserverà i numeri della lotteria, facendo una scoperta sorprendente. La donna si accorgerà che il biglietto vincente è stato preso da Emel.

Sengul sceglierà di mantenere il segreto, provocando una spiacevole situazione. Quando Omer si recherà a ritirare il premio, il titolare della ricevitoria lo informerà che la vincita è stata già riscossa da qualcun altro. Il ragazzo capirà che si tratta di sua zia dopo aver ascoltato la descrizione fatta dall'uomo. Omer affronterà Sengul, accusandola di aver preso i suoi soldi.

Akif, invece, scoprirà che Doruk dorme in una tenda davanti alla proprietà degli Eren. L'uomo furioso salirà su una scavatrice per distruggere la sistemazione del figlio. Durante le operazioni di scavo, l'imprenditore troverà sotto il terreno un'ingente quantità di banconote. Sengul dichiarerà che quei soldi sono suoi mentre Omer capirà che è la sua vincita alla lotteria.

La serie tv è in onda da lunedì alla domenica su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity,