Nuovi drammi sono in arrivo per la famiglia Eren nella puntata di Tutto per la mia famiglia prevista per lunedì 3 agosto 2026, nel pomeriggio di Canale 5. Gli equilibri verranno sconvolti da una serie di avvenimenti che metteranno i protagonisti davanti a situazioni estremamente difficili.

Kadir finirà coinvolto in un caso molto grave senza avere alcuna colpa, mentre Omer, Asiye ed Emel dovranno affrontare una delle prove più dolorose della loro vita. Nel frattempo, anche Tolga rischierà di essere smascherato.

La famiglia Eren perde nuovamente la sua stabilità

Per gli Eren arriverà un momento particolarmente complicato. I problemi economici non lasceranno altra scelta a Orhan e Sengul, costretti a trovare una nuova sistemazione dopo non essere riusciti a saldare quanto dovuto.

La coppia riuscirà a trovare ospitalità presso la sorella di Sengul, ma la soluzione non potrà essere estesa a tutti i componenti della famiglia.

Omer, Asiye ed Emel saranno così costretti a lasciare la famiglia e a trasferirsi in un orfanotrofio. La separazione sarà particolarmente dolorosa, soprattutto per i fratelli, da sempre abituati ad affrontare insieme ogni difficoltà.

Tolga viene finalmente messo alle strette

Intanto, le conseguenze del piano organizzato da Tolga continueranno a farsi sentire.

Il ragazzo aveva manipolato le prove dello spettacolo scolastico sostituendo una pistola finta con una vera. Il suo obiettivo era fare in modo che Omer sparasse a Doruk senza sapere che l'arma fosse realmente carica.

Il piano avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, ma Orhan aveva intuito il pericolo e si era messo davanti a Doruk, venendo colpito al suo posto.

Omer, Doruk, Ogulcan e Berk non saranno però intenzionati a lasciar correre. Dopo aver cercato Tolga, riusciranno a trovarlo e decideranno di affrontarlo direttamente.

Il giovane verrà sottoposto a una forte pressione affinché racconti finalmente come sono andate le cose e ammetta di essere stato lui a provocare l'incidente.

Akif scopre chi lo sta ricattando

Parallelamente, Akif sarà alle prese con una situazione altrettanto pericolosa.

Dopo aver ricevuto continue minacce, l'uomo raggiungerà il luogo concordato per consegnare il denaro richiesto dal suo ricattatore. Una volta arrivato, scoprirà che dietro tutta la vicenda c'è Erhan.

L'uomo, profondamente rancoroso nei confronti di Akif per il trattamento ricevuto in passato, avrà deciso di passare all'azione per vendicarsi.

Il confronto tra i due diventerà presto violento. Durante la lite verrà utilizzata una pistola e un colpo partirà improvvisamente.

La situazione verrà osservata anche da Tolga, che però preferirà allontanarsi.

Kadir finisce nella trappola di Akif

Kadir, che aveva accompagnato Erhan fino al luogo dell'appuntamento e si trovava nelle vicinanze, sentirà lo sparo e si precipiterà a controllare cosa sia successo.

Il suo intervento, però, si trasformerà in un incubo.

Akif approfitterà infatti della situazione per mettere in pratica un piano studiato nei minimi dettagli. Dopo aver trovato Kadir sul posto, lo colpirà alla testa facendogli perdere i sensi.

A quel punto manipolerà la scena per far credere alle autorità che Kadir sia coinvolto in una rapina degenerata in violenza.

La conseguenza sarà drammatica: Kadir verrà arrestato e dovrà difendersi da un'accusa gravissima.

Omer, Asiye ed Emel affrontano una nuova dolorosa prova

Mentre Kadir sarà alle prese con i problemi giudiziari causati dalla macchinazione di Akif, gli altri Eren dovranno affrontare una situazione altrettanto difficile.

La perdita della casa e l'impossibilità di trovare una sistemazione per tutti porteranno alla separazione dei fratelli.

Omer, Asiye ed Emel saranno quindi accompagnati in orfanotrofio, lontani dagli altri membri della famiglia.

Per gli Eren sembrerà aprirsi un nuovo capitolo fatto di incertezze e sofferenza. Ancora una volta, quando sembrava che le cose potessero migliorare, un susseguirsi di eventi drammatici finirà per mettere a dura prova il legame tra i fratelli.