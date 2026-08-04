La situazione economica continuerà a mettere in seria difficoltà diversi protagonisti di Tutto per la mia famiglia. Nella puntata in onda mercoledì 5 agosto, a partire dalle 17:15 su Canale 5, Suzan e Harika dovranno fare i conti con una realtà sempre più lontana dalla vita alla quale erano abituate. Nel frattempo Sengul proverà a recuperare il proprio lavoro, mentre in ospedale le condizioni di Erhan continueranno a tenere tutti con il fiato sospeso.

Momento decisivo per Sengul

Per Sengul sarà arrivato il momento di mettere da parte l’orgoglio e cercare una soluzione concreta ai suoi problemi.

La donna si presenterà da Nebahat e Akif con una richiesta ben precisa: vorrebbe essere nuovamente assunta come domestica.

Riuscire a riottenere quel posto rappresenterebbe per lei un aiuto importante in un periodo caratterizzato da numerose difficoltà economiche. Inizialmente la sua richiesta non sembrerà così semplice da soddisfare, ma a intervenire sarà Doruk. Grazie al sostegno del ragazzo, Sengul riuscirà infatti a raggiungere il proprio obiettivo e potrà tornare a lavorare.

Intanto, l’attenzione si sposterà sull’ospedale. Melisa e gli altri ragazzi decideranno di andare a trovare Erhan, che si troverà ancora in coma. Le sue condizioni continueranno inevitabilmente a generare preoccupazione, soprattutto considerando tutto ciò che è accaduto prima del ricovero.

Durante la visita farà però la sua comparsa anche Akif. Il suo arrivo non sarà accolto con particolare entusiasmo da Doruk, che reagirà con evidente fastidio alla presenza del padre. Tra i due, del resto, il rapporto è ormai segnato da tensioni e segreti troppo pesanti per poter essere ignorati facilmente.

Suzan e Harika devono ricominciare dal basso

Parallelamente, Suzan continuerà a cercare un modo per garantire un tetto a se stessa e alla figlia. Le difficoltà degli ultimi tempi l’hanno costretta a ridimensionare completamente le proprie aspettative e questa volta la situazione diventerà ancora più evidente.

Suzan e Harika finiranno infatti per cercare riparo proprio nel modesto alloggio soprannominato il “pollaio”, lo stesso luogo nel quale avevano vissuto Omer e i suoi fratelli.

Per Harika sarà un cambiamento particolarmente duro da accettare. La ragazza, abituata fino a poco tempo prima a una condizione completamente differente, dovrdà confrontarsi direttamente con una realtà che non avrebbe mai immaginato di vivere.

Suzan, invece, proverà ancora una volta a reagire alle difficoltà e a trovare una nuova stabilità, anche se questo significherà ripartire praticamente da zero.

La puntata del 5 agosto metterà quindi in evidenza soprattutto il ribaltamento delle condizioni di Suzan e Harika, mentre Sengul riuscirà almeno a recuperare il proprio lavoro. Sullo sfondo resterà però la situazione di Erhan: finché l’uomo rimarrà in coma, le conseguenze di ciò che è accaduto continueranno a pesare su Akif, Doruk e sugli altri protagonisti.