La trama della nuova puntata di Tutto per la mia famiglia in programma domenica 9 agosto in prima visione su Canale 5 rivelano che Cemile deciderà di rubare i soldi di Kadir per aiutare la sorella Yeliz in grande difficoltà. Nebahat, invece, non se la sentirà di perdonare Akif dopo le ultime rivelazioni.

Cemile ruba i soldi di Kadir per consegnarli a Yeliz

I fratelli Eren e Sengul vivranno un momento di grande entusiasmo. I quattro si dedicheranno con impegno ai preparativi per ripulire e inaugurare il loro nuovo ristorante, convinti di poter finalmente voltare pagina.

Il clima di festa verrà funestato da Cemile, la quale compierà un gesto estremo. La ragazza aggredirà Orhan dopo averlo sorpreso da solo. Cemile, a questo punto, sottrarrà la borsa contenente l'intera eredità lasciata da Salih. L'obiettivo della ragazza sarà quello di correre dalla sorella Yeliz per consegnarle il denaro necessario per liberarla dai debiti che la tormentano. Ma Cemile andrà incontro ad una brutta sorpresa quando Yeliz e il suo fidanzato non esiteranno a scappare con tutti i soldi dopo averla aggredita. Kadir farà il suo arrivo sulla scena, tanto da soccorrere la sua amica. Cemile verrà portata in ospedale dove il maggiore degli Eren deciderà di non denunciarla alle forze dell'ordine per il furto del denaro.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Kadir prova compassione per Cemile

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Kadir proverà compassione nei confronti di Cemile e per questo farà credere di essere rimasto vittima di una rapina prima di riportarla a casa.

In casa degli Atakul, invece, il clima sarà sempre più teso. Akif proverà a riconquistare la fiducia di Nebahat. La donna respingerà ogni tentativo di riavvicinamento da parte del marito. Nonostante questo, la madre di Doruk deciderà di non procedere col divorzio, capendo di non possedere né la stabilità economica né l'indipendenza necessarie per affrontare da sola un nuovo capitolo della propria vita.

Harika ha deciso di perdonare Tolga

Nel frattempo, nelle ultime puntate della serie tv andate in onda ad inizio agosto in televisione, Burak ha informato Harika che la retta scolastica è stata pagata regolarmente. La ragazza ha deciso di perdonare Tolga, sicura che sia il suo misterioso benefattore. La decisione ha scatenato una dura reazione di Suzan, certa che il legame tra i due giovani sia pericoloso. Intanto Cemile ha trovato sua sorella a cantare in un locale per colpa di un debito contratto col proprietario. Allo stesso tempo, i fratelli Eren e Sengul hanno deciso di aprire un ristorante con l'eredità lasciata da Salih.