Una settimana particolarmente movimentata attende i protagonisti di Tutto per la mia famiglia. Negli episodi in programma da lunedì 10 a domenica 16 agosto, saranno soprattutto le vicende sentimentali dei ragazzi a conquistare la scena. Tra nuovi corteggiamenti, gelosie e incomprensioni, non mancheranno momenti difficili, ma anche un riavvicinamento molto atteso: quello tra Asiye e Doruk.

Suzan scopre il gesto di Omer, mentre l'arrivo di Kaan cambia gli equilibri

Suzan verrà finalmente a conoscenza della verità sulla retta scolastica di Harika. A pagare la somma necessaria è stato Omer, che aveva preferito non rivelare il proprio gesto.

Una scoperta importante, soprattutto considerando le difficoltà economiche attraversate recentemente da Suzan e sua figlia.

Nel frattempo, nuovi problemi sentimentali coinvolgeranno Kadir. La sua vicinanza a Cemile non passerà inosservata agli occhi di Melisa, che inizierà a mostrare una crescente gelosia. La ragazza faticherà a nascondere ciò che prova e il rapporto tra Kadir e Cemile diventerà per lei motivo di inquietudine.

Berk, invece, continuerà imperterrito nel tentativo di conquistare Aybike. Il ragazzo non sembrerà intenzionato ad arrendersi e porterà avanti il proprio corteggiamento, anche se dall'altra parte non troverà inizialmente la risposta desiderata. Aybike continuerà infatti a mostrarsi piuttosto indifferente alle sue attenzioni.

A scuola arriverà inoltre un nuovo studente, Kaan, destinato a inserirsi rapidamente nelle dinamiche del gruppo. A essere particolarmente interessata a lui sarà Susen, che prova dei sentimenti nei suoi confronti e deciderà di invitarlo alla propria festa di compleanno.

Proprio durante la festa, però, esploderà una nuova tensione tra Asiye e Doruk.

La ragazza scoprirà che Doruk ha intimato a Kaan di mantenere le distanze da lei. Un comportamento che Asiye non avrà alcuna intenzione di accettare. Sentendosi limitata dalle decisioni prese da Doruk alle sue spalle, lo affronterà direttamente e gli chiederà spiegazioni.

Tra i due torneranno quindi a emergere quelle incomprensioni che sembrano impedire loro di trovare una stabilità definitiva.

L’incidente di Doruk riavvicina Asiye: poi un pomeriggio romantico

Le discussioni e l'orgoglio passeranno però improvvisamente in secondo piano quando accadrà qualcosa di molto più serio.

Doruk rimarrà coinvolto in un incidente automobilistico e le sue condizioni renderanno necessario il ricovero in ospedale. La notizia raggiungerà rapidamente Asiye, che non riuscirà a rimanere distante davanti alla possibilità che possa essergli successo qualcosa di grave.

La giovane correrà immediatamente da Doruk. Sarà proprio questo momento di paura a far comprendere a entrambi quanto il loro legame sia ancora forte nonostante le discussioni, la gelosia e le incomprensioni accumulate.

Davanti a quanto accaduto, le ragioni dei loro ultimi contrasti perderanno improvvisamente importanza.

Asiye e Doruk riusciranno così a mettere da parte il rancore e arriverà finalmente la riconciliazione.

Dopo lo spavento, per la coppia si aprirà una fase decisamente più serena. I due potranno tornare a godersi il loro rapporto senza pensare continuamente ai problemi che li hanno divisi.

A suggellare questa ritrovata armonia sarà un romantico pomeriggio trascorso insieme al lunapark. Tra attrazioni e momenti di complicità, Asiye e Doruk potranno finalmente concedersi qualche ora lontano dalle tensioni che hanno caratterizzato il loro rapporto.