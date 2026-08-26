Kadir perderà la vita nella puntata di Tutto per la mia famiglia di venerdì 4 settembre e Omer crollerà tra le braccia di Suzan.

Le anticipazioni tv rivelano che appena sentirà la brutta notizia, Suzan andrà al pollaio ad abbracciare Omer. "Figlio mio", dirà al ragazzo in lacrime. Harika proverà a fare una carezza a suo fratello, ma il suo carattere glaciale glielo impedirà. Il suo dispiacere, però, sarà evidente e sincero.

Tragedia per i fratelli in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia annunciano che Suzan continuerà a restare distante da Omer per rispettare il suo volere e per non scontentare Harika che non ha mai nascosto la sua gelosia per la madre.

Le cose, tuttavia, cambieranno radicalmente quando un evento drammatico travolgerà la famiglia Eren. Kadir, infatti, perderà la vita in seguito a un incidente in scooter. Tutti penseranno a una disgrazia, ma in realtà a provocare tutto sarà ancora una volta Akif per impedire a Kadir di andare a denunciarlo alla polizia. Atakul seguirà lo scooter di Kadir in auto con Kaan e lo farà finire sulla corsi opposta. In quel momento arriverà Melisa che non farà in tempo a frenare e si schianterà contro di lui. La figlia di Akif sarà a dir poco sconvolta, mentre lui penserà a portare Kadir in ospedale fingendo di averlo salvato trovandolo in strada. Kadir sopravvivrà per qualche ora dopo l'intervento, ma poi la situazione precipiterà e il ragazzo smetterà di respirare.

Omer e Asiye saranno disperati e si stringeranno a Emel, ma il dolore sarà troppo grande. La sera, Suzan si recherà al pollaio con Harika, per esprimere le sue condoglianze e stare accanto a Omer.

L'abbraccio disperato a Suzan e la sincera vicinanza di Harika

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di venerdì 4 settembre, quando Omer vedrà Suzan cadranno tutte le barriere. Il ragazzo scoppierà a piangere tra le braccia di sua madre che per la prima volta non penserà ad altro che a lui. Harika guarderà il grande dolore di suo fratello e avrà l'istinto di avvicinarsi a lui e fargli una carezza, ma tutto quello che riuscirà a fare sarà dirgli che è davvero dispiaciuta per quello che gli è successo.

Il carattere freddo della ragazza, non le permetterà di andare oltre, ma la sua compassione sarà evidente. "Figlio mio", dirà Suzan a Omer che non smetterà di piangere e ringrazierà lei e Harika per la vicinanza.