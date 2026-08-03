Le puntate di Tutto per la mia famiglia in onda da lunedì 10 a domenica 16 agosto porteranno diverse novità nella vita dei protagonisti. I sentimenti torneranno ad avere un ruolo centrale, tra gelosie difficili da nascondere, corteggiamenti che sembrano non dare i risultati sperati e nuovi arrivi destinati a modificare gli equilibri tra i ragazzi. Ma sarà soprattutto il rapporto tra Doruk e Asiye a vivere un momento decisivo, passando da un nuovo scontro a un riavvicinamento molto atteso.

Suzan scopre la verità, mentre arrivano nuove gelosie

Suzan riuscirà a scoprire chi si nasconde realmente dietro il pagamento della retta scolastica di Harika.

A sostenere quella spesa è stato Omer, una verità che permetterà finalmente di fare chiarezza su un gesto che aveva generato diversi interrogativi.

Nel frattempo, per Melisa arriverà un periodo decisamente meno tranquillo. La ragazza inizierà infatti a osservare con crescente gelosia la vicinanza tra Kadir e Cemile. Un sentimento che potrebbe creare nuove incomprensioni e mettere alla prova il suo rapporto con Kadir.

Berk, invece, non avrà alcuna intenzione di arrendersi con Aybike. Continuerà a corteggiarla e a cercare un modo per conquistare la sua attenzione, ma almeno inizialmente la giovane non sembrerà particolarmente impressionata. Aybike continuerà infatti a mostrarsi piuttosto distaccata nei suoi confronti.

A movimentare ulteriormente la situazione sarà l'arrivo di Kaan nella classe. Il nuovo studente attirerà immediatamente l'attenzione di Susen, che prova dei sentimenti per lui e deciderà di invitarlo alla propria festa di compleanno.

Proprio durante i festeggiamenti emergerà però un'altra situazione delicata. Asiye scoprirà che Doruk ha chiesto a Kaan di mantenere le distanze da lei. La ragazza non apprezzerà affatto questa interferenza e deciderà di affrontare direttamente Doruk, dando origine a un nuovo confronto tra i due.

Un incidente cambia tutto tra Doruk e Asiye

Le incomprensioni passeranno però improvvisamente in secondo piano quando Doruk rimarrà coinvolto in un incidente automobilistico e verrà trasportato in ospedale.

Appena verrà a conoscenza dell'accaduto, Asiye correrà da lui. La paura di poterlo perdere farà emergere ancora una volta quanto siano profondi i sentimenti che li uniscono, nonostante le continue discussioni e i problemi che hanno caratterizzato il loro rapporto.

Il momento difficile diventerà così l'occasione per mettere da parte orgoglio e rancori. Doruk e Asiye riusciranno a riavvicinarsi e tra loro arriverà finalmente la riconciliazione.

Superato lo spavento, i due potranno concedersi anche qualcosa che negli ultimi tempi è mancato parecchio: un po' di normalità. Doruk e Asiye trascorreranno infatti un romantico pomeriggio al lunapark, ritrovando quella complicità che le recenti tensioni avevano messo in discussione.

Per loro sarà una parentesi di serenità dopo un periodo tutt'altro che semplice, mentre intorno continueranno a svilupparsi le altre storie: Melisa dovrà gestire la propria gelosia, Berk continuerà a tentare di conquistare Aybike e l'arrivo di Kaan potrebbe creare nuovi equilibri tra i ragazzi.

La settimana dal 10 al 16 agosto si prepara quindi a essere particolarmente movimentata, ma per Doruk e Asiye potrebbe finalmente arrivare quel nuovo inizio che entrambi sembravano aspettare.