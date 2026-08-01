Per la famiglia Eren si apre una settimana particolarmente difficile, caratterizzata da nuovi problemi, segreti sempre più pesanti e importanti rivelazioni. Tra la perdita della casa, l'arresto di Kadir, i ricatti che coinvolgono Akif e la crisi tra Asiye e Doruk, le vicende di Tutto per la mia famiglia continuano a regalare colpi di scena.

I nuovi episodi della serie saranno trasmessi domenica 2 agosto dalle 17.45, da lunedì 3 a venerdì 7 agosto dalle 17.15 e sabato 8 agosto dalle 17.55, su Canale 5.

Tolga riesce a scappare

Berk, Doruk, Ömer e Ogulcan cercano di mettere alle strette Tolga per ottenere una confessione riguardo alla sostituzione della pistola utilizzata durante le riprese.

Il ragazzo, però, riesce a sottrarsi alla situazione e a fuggire prima di essere costretto a parlare.

Per gli Eren arriva intanto un'altra pesante difficoltà. Hilmi ha deciso di procedere con la demolizione della loro abitazione per dare spazio a un nuovo progetto edilizio. Selim inizialmente non vuole accettare la situazione, ma alla fine cambia posizione e dà il proprio consenso allo sfratto.

Anche Suzan è costretta a fare i conti con una realtà molto diversa da quella che aveva immaginato. Le difficoltà economiche la portano ad accettare un impiego come commessa.

Akif coinvolge Kadir in un piano pericoloso

Il misterioso ricattatore di Akif viene finalmente identificato: si tratta di Erhan, che vuole vendicarsi dell'uomo.

Il confronto tra i due prende una piega drammatica e Akif finisce per sparare a Erhan. Per evitare di essere incriminato, decide quindi di costruire una versione dei fatti capace di coinvolgere Kadir al suo posto.

Il piano funziona e Kadir viene arrestato.

La situazione per gli Eren precipita ulteriormente. Rimasti senza una casa e con Kadir dietro le sbarre, i familiari sono costretti ad affidare i più piccoli a un orfanotrofio.

Nel frattempo Tolga, che conosce ciò che è realmente accaduto, decide di raccontare la verità a Doruk. Il ragazzo si trova così davanti a un terribile dilemma: proteggere il proprio padre oppure scegliere di fare ciò che ritiene corretto.

Kadir in carcere, Erhan si risveglia

Durante la permanenza in carcere, Kadir deve affrontare le provocazioni degli altri detenuti. Fuori dalla prigione, invece, Asiye ed Emel vivono un periodo particolarmente doloroso a causa della loro permanenza nell'orfanotrofio.

Sengül riesce nel frattempo a trovare un nuovo lavoro come domestica, mentre Suzan continua a essere tormentata dai problemi finanziari.

Doruk decide di affrontare direttamente Akif. Messo alle strette, l'uomo ammette le proprie responsabilità, ma cerca ancora una volta di influenzare il figlio e portarlo dalla sua parte.

Anche Tolga comprende di avere un'arma importante nelle proprie mani e utilizza ciò che sa per ricattare Akif. In cambio del suo silenzio riesce a ottenere il permesso di tornare a scuola.

La situazione di Kadir cambia quando Erhan si risveglia dal coma. Akif riesce a convincerlo a testimoniare a favore di Kadir e, grazie alla sua deposizione, l'uomo viene finalmente scarcerato.

Gli Eren tornano nella loro casa

Doruk riesce a convincere Akif a fare un altro passo: acquistare nuovamente la casa appartenuta agli Eren.

Grazie a questa soluzione, la famiglia può tornare nella propria abitazione senza sapere chi si nasconde realmente dietro il gesto che ha permesso loro di rientrare.

Suzan e Harika, invece, devono accontentarsi di una sistemazione più modesta e continuano ad affrontare numerose difficoltà economiche.

Ma i problemi non sono finiti.

Doruk è infatti costretto a mantenere un rapporto con Akif per impedire che i suoi segreti vengano scoperti.

Questa situazione finisce per avere conseguenze pesanti anche sulla sua relazione con Asiye, che comincia a dubitare di lui e perde fiducia nel ragazzo.

Una nuova speranza per la famiglia

Quando sembra che le difficoltà economiche degli Eren non abbiano fine, Kadir riceve una sorpresa inattesa. Un suo ex compagno di cella gli lascia una borsa contenente i propri risparmi.

Il denaro rappresenta una vera boccata d'ossigeno per la famiglia. Kadir decide di utilizzare una parte della somma per regalare ai fratelli una giornata spensierata. Successivamente, tutti insieme si recano sulla tomba dei genitori.

Gli Eren iniziano anche a valutare la possibilità di investire quei soldi nell'acquisto di un ristorante, cercando così di costruire finalmente una maggiore stabilità economica.

Harika riceve un aiuto misterioso

Ömer scopre quanto sia complicata la situazione finanziaria di Suzan e Harika e decide di mantenere il segreto.

Per Harika la situazione diventa particolarmente delicata quando emerge il rischio che debba interrompere gli studi perché la famiglia non riesce più a sostenere il costo della scuola.

Qualcuno, però, decide di intervenire senza rivelare la propria identità e paga la retta al posto suo.

Harika arriva così a pensare che dietro quel gesto ci sia Tolga.

Cemile ritrova sua sorella

Dopo una lunga ricerca, Cemile riesce finalmente a ritrovare Yeliz, la sorella che aveva cercato per tanto tempo.

Il ritrovamento, tuttavia, non porta soltanto buone notizie. Yeliz si trova infatti alle prese con una situazione complicata a causa di un debito.

Sengül, preoccupata che anche i soldi appena arrivati possano creare nuovi problemi, convince Kadir a prendere precauzioni e a custodire con attenzione il denaro della famiglia.

Sul fronte sentimentale, Berk continua a cercare di conquistare Aybike. Dopo diversi tentativi, il ragazzo sembra finalmente riuscire a creare un avvicinamento tra loro.

Asiye e Doruk devono lavorare insieme

Nonostante la distanza che si è creata tra Asiye e Doruk, i due vengono scelti per registrare insieme una nuova canzone.

La collaborazione potrebbe rappresentare un'occasione per superare almeno in parte le incomprensioni, anche se la presenza di Tolga continua ad alimentare equivoci e tensioni tra loro.

Doruk si trova quindi sempre più schiacciato tra il sentimento per Asiye e la necessità di proteggere il padre.

Nebahat scopre il segreto di Akif

A complicare ulteriormente la situazione arriva Nebahat.

La donna scopre che Akif ha favorito il ritorno di Tolga a scuola e, soprattutto, viene a conoscenza dei fatti criminali e del ricatto che stanno condizionando la vita dell'uomo.

A questo punto il castello di segreti costruito da Akif rischia seriamente di crollare.

La prossima settimana potrebbe quindi segnare una svolta fondamentale per molti dei protagonisti: Kadir cerca di ricostruire la propria vita, gli Eren provano a lasciarsi alle spalle le difficoltà economiche, mentre Doruk e Asiye devono fare i conti con una fiducia ormai profondamente compromessa.

E soprattutto resta una domanda: Nebahat deciderà di raccontare ciò che ha scoperto oppure sceglierà di tenere nascosta la verità?