Sengul stringerà un accordo con Akif nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia: la casa in cui abita in cambio del suo silenzio.

Le anticipazioni tv rivelano che Sengul scoprirà che Melisa ha investito Kadir provocandone la morte. La verità, però, non verrà a galla perché Akif le intesterà la casa e le darà ei soldi per migliorare la sua vita e quella dei nipoti. Sengul non ne parlerà con nessuno della sua famiglia.

Akif burattinaio di Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Akif continuerà a muovere i fili delle vite dei protagonisti.

Il signor Atakul si troverà al centro di un'altra tragica fine e come sempre proverà a farla franca. Questa volta toccherà a Kadir che perderà la vita in un tragico incidente. Il maggiore dei fratelli morirà mentre si troverà a bordo di una moto, inseguito da Akif che vuole impedirgli di denunciarlo alla polizia per la morte di suo padre. Atakul farà finire Kadir sull'altra corsia da dove sopraggiungerà Melisa che, inconsapevolmente, prenderà in pieno il suo amato. Kadir morirà poche ore dopo in ospedale e nessuno sospetterà di Akif, né di Melisa. Dell'incidente non si saprà nulla e Akif la farà franca. Melisa, invece, avrà un grave crollo nervoso e sarà ricoverata in una clinica a causa del forte trauma.

La verità sull'incidente, anche se parziale, arriverà nelle mani di Sengul dopo diverse settimane, per caso.

Il silenzio di Sengul e il compromesso

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, Sengul recupererà il telefono di Akif dalla spazzatura e vi troverà in memoria il video della morte di Kadir. La donna, sconvolta, andrà da Atakul che le darà una versione distorta dei fatti. Omettendo l'inseguimento, l'uomo dirà che Melisa ha centrato Kadir che era sulla sua corsia e non vuole che sua figlia vada in prigione. Akif convincerà Sengul, perché le ricorderà che Kadir non tornerà in nessun modo. Atakul offrirà a Sengul dei soldi e le intesterà la casa e il terreno in cambio del suo silenzio. La donna accetterà ma non ne parlerà con nessuno della sua famiglia. Tormentata dai sensi di colpa, la zia si darà da fare con piatti prelibati e spese per i suoi nipoti.