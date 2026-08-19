Le trame delle puntate turche di Tutto per la mia famiglia in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Suzan scoprirà che Kaan è il figlio di Akif. La donna rivelerà il segreto dell'imprenditore nel corso di una festa a scuola, provocando un vero terremoto. Il marito di Nebahat caccerà Kaan, che sarà costretto a passare la notte in macchina.

Suzan scopre che Kaan è il figlio di Akif

Tutto inizierà quando Kaan si recherà a casa di Harika per svolgere un compito di classe dove incontrerà Suzan, che gli farà molto domande quando capirà che è ospite di Akif da tempo.

La donna rimarrà senza parole quando il ragazzo le dirà che è il figlio di una vecchia segretaria del potente uomo d'affari. Suzan si ricorderà che Akif le aveva raccontato di aver avuto una relazione clandestina all'inizio delle nozze con Nebahat. La donna inizierà a credere che Kaan sia frutto di quel rapporto proibito. Suzan, a questo punto, riuscirà a procurarsi un bicchiere di vetro utilizzato da Akif per sottoporlo all'analisi del Dna. Il campione verrà poi confrontato con quello prelevato da un altro bicchiere usato da Kaan. La madre di Harika avrà così la certezza che tra i due esiste un legame di sangue. La verità verrà a galla durante una festa in maschera organizzata al liceo Ataman.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Suzan accoglie Kaan in casa sua

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che Suzan prenderà la parola davanti agli studenti, agli insegnanti e ai genitori presenti. In questa circostanza, la donna annuncerà che Akif è il vero padre di Kaan. La rivelazione provocherà un vero e proprio terremoto e avrà pesanti conseguenze sulla famiglia Atakul. Melisa si infurierà con il padre mentre Doruk ammetterà che era già a conoscenza del segreto. La notizia sconvolgerà anche Nebahat, che sarà sempre più decisa a chiedere il divorzio da Akif

Nel frattempo, Akif caccerà di casa Kaan, costringendolo a trascorrere la notte in macchina. Suzan accuserà dei forti sensi di colpa, finendo per dare ospitalità al ragazzo nella sua abitazione. Anche Omer dimostrerà di provare compassione per Kaan, aiutandolo a superare degli esami andati male.