Le trame delle puntate turche di Tutto per la mia famiglia raccontano che Melisa prenderà male la morte di Kadir, avvenuta in seguito ad un incidente stradale. La ragazza avrà un crollo emotivo così da importante da spingere suo padre Akif a rinchiuderla in una clinica psichiatrica.

Melisa ricoverata in una clinica psichiatrica dopo la morte di Kadir

Tutto inizierà quando Kadir perderà la vita dopo essere rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale per mano di Melisa. Il decesso del maggiore degli Eren colpirà profondamente tutti i protagonisti della serie tv tra cui la sorella di Doruk.

La ragazza apparirà così dilaniata dai sensi di colpa da spingere Akif a ricoverarla in una clinica psichiatrica a Ginevra. L'imprenditore crederà che Melisa si riprenderà una volta che si sarà allontanata da Istanbul e da tutto quello che le ricorda Kadir. Dopo aver accompagnato la figlia alla struttura, Akif farà ritorno a casa per cercare di rassicurare Doruk e Kaan. L'uomo informerà i due ragazzi che Melisa ha bisogno di allontanarsi da tutto ciò che le ricorda il suo amato ed affidarsi alle cure dei dottori nella speranza che possa ritrovare un po' di serenità.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Akif teme che Susen riveli a tutti che Melisa ha ucciso Kadir

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che le parole di Akif non basteranno a rassicurare Doruk.

Quest'ultimo racconterà di aver passato alcuni giorni accanto alla sorella senza ottenere alcuna reazione. Il ragazzo spiegherà di aver visto la congiunta completamente assente, tanto da ritenere il suo ricovero in una struttura psichiatrica poco efficace. Anche Kaan apparirà preoccupato per l'evolversi della situazione, sebbene creda che Melisa potrà superare il momento difficile grazie alle cure. Akif, intanto, apparirà sempre più preoccupato, credendo che Susen riveli a tutti che Melisa ha ucciso Kadir. L'uomo chiederà a suo figlio Kaan di tenere d'occhio la ragazza, temendo che il segreto possa venire alla luce con conseguenze inaspettate.

Orhan è rimasto ferito per salvare Doruk

Nel frattempo, negli ultimi episodi della serie tv trasmessi ad inizio agosto in televisione, le prove dello spettacolo scritto da Berk hanno preso una piega inaspettata a causa di un piano diabolico organizzato da Tolga.

Quest'ultimo ha rinchiuso Berk in uno sgabuzzino, impedendogli di raggiungere le prove. Il ragazzo è stato trovato poco dopo da Orhan, che ha scoperto che Tolga ha sostituito l'arma di scena con una vera con l'intenzione di provocare la morte di Doruk. Il piano è stato sventato dall'uomo che si è preso un colpo di pistola in pieno addome per salvare la vita allo studente.