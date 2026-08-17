Le trame delle puntate turche di Tutto per la mia famiglia in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che Tolga apparirà desideroso di vendicarsi dei fratelli Eren, rei - secondo lui - di aver provocato la partenza di Cemile. Il ragazzo provocherà un rogo nel collegio mettendo in pericolo la vita di Asiye e Omer.

Tolga provoca un incendio per vendicarsi degli Eren

La storyline prenderà il via quando Tolga porterà avanti la sua vendetta contro i fratelli Eren. Il ragazzo si convincerà di aver perso Cemile per colpa loro e per questo non avrà nessuna intenzione di perdonarli.

Intanto gli studenti del collegio Ataman organizzeranno una festa per festeggiare la fine del trimeste. Tutti quanti cercheranno di divertirsi eccetto Aybike, Berk, Asiye e Doruk tra i quali nasceranno delle tensioni. Nonostante questo, la notte scorrerà senza grandi incidenti. Ma ecco, che Tolga sopraggiungerà sulla scena dopo aver capito che Cemile ha deciso di lasciare per sempre Istanbul per rifarsi una vita altrove. Il ragazzo incolperà gli Eren della partenza della ragazza e per questo organizzerà un piano di vendetta contro di loro. Tolga chiuderà a chiave Asiye in bagno per poi appiccare il fuoco alle tende, con l'intenzione di provocare un incendio.

Il ragazzo fuori controllo dichiarerà: "Se bruciamo, bruciamo tutti."

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Asiye e Omer circondati dalle fiamme

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che le fiamme inizieranno a propagarsi in tutto il collegio nel giro di poco tempo. Gli studenti fuggiranno dall'edificio in fretta e furia. Omer deciderà di tornare indietro per cercare sua sorella. Il giovane troverà Asiye imprigionata in bagno. Il fratello di Kadir riuscirà a sfondare la porta per soccorrere la congiunta rimasta senza ossigeno. Omer e la ragazza si ritroveranno così circondati dalle fiamme senza via di fuga. Fortunatamente Ogulcan, Kaan e Doruk armati di estintori apriranno un varco per soccorrere i due fratelli. Il figlio di Akif prenderà Asiye in braccio per portarla fuori all'aria aperta mentre Kaan aiuterà Omer a camminare. Ogulcan, invece, farà strada con l'estintore.