Negli appuntamenti turchi di Tutto per la mia famiglia in programma prossimamente su Canale 5, Asiye Eren prenderà male la morte di Doruk che avverrà in seguito ad un drammatico incidente stradale. La ragazza troverà un po' di sollievo quando riceverà un regalo che il suo amato le aveva fatto prima di esalare l'ultimo respiro.

Doruk perde la vita

Tutto inizierà quando Doruk apprenderà che Melisa è la responsabile del decesso di Kadir. Il ragazzo sconvolto si metterà alla guida dell'auto da dove farà una telefonata ad Akif per chiedergli una spiegazione.

Sarà qui che lo studente del collegio Ataman uscirà fuori strada. Il ragazzo andrà a schiantarsi contro un muro e verrà immediatamente trasportato in ospedale. Le condizioni del fratello di Kaan saranno gravissime. I medici tenteranno in ogni modo di salvargli la vita ma nonostante gli sforzi non riusciranno a evitare il peggio. Doruk morirà, lasciando nello sconforto i suoi genitori e Asiye. Quest'ultima, accorsa in clinica, sarà completamente sopraffatta dal dolore. Asiye avrà una crisi di nervi, non riuscendo a capacitarsi di aver perso l'amore della sua vita. Con il passare del tempo, il dolore della sorella di Omer non si attenuerà, continuando a sentire la mancanza di Doruk.

Asiye riceve un regalo da Doruk e scoppia a piangere

Stando alle anticipazioni di Tutto per la mia famiglia si apprende che Asiye riceverà una sorpresa inaspettata. La giovane ritirerà un pacco contenente un messaggio scritto da Doruk prima della sua morte. Nel foglietto, il ragazzo inviterà la sua amata a recarsi a casa sua per cercare una sorpresa. Asiye seguirà le indicazioni e troverà una scatolina dove al suo interno vi sarà una chiavetta usb. Nel filmato ci saranno alcune immagini di lei e di Doruk mentre ballano ad uno dei loro incontri romantici. Asiye scoppierà in lacrime, tanto da venire rincuorata da Nebahat. Quest'ultima stringerà la ragazza e le confesserà quanto le manchi Doruk.

Le due donne riusciranno a trovare un punto d'incontro nel dolore della perdita del ragazzo.

La serie tv è in onda da lunedì alla domenica sui teleschermi di Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity.