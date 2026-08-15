Le trame delle puntate turche di Tutto per la mia famiglia che il pubblico avrà modo di vedere prossimamente sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Asiye deciderà di formare un gruppo musicale insieme ad alcuni suoi amici con l'intenzione di prendere parte ad un concorso. L'esibizione degli studenti del collegio Ataman finirà per catturare l'attenzione di un discografico, che li farà un'allettante proposta lavorativa.
Asiye forma un gruppo musicale con Doruk, Aybike, Omer e Tolga
Tutto inizierà quando Asiye e Aybike convinceranno Tolga, Omer e Doruk a prendere parte ad un concorso musicale.
Le due ragazze vorranno vincere il premio in denaro per aiutare Orhan, che versa in cattive condizioni economiche dopo aver perso il lavoro. L'esibizione filerà liscia finché Yasmin spinta dall'invidia deciderà di organizzare un piano di vendetta. La ragazza deciderà di non consegnare il videoclip musicale che aveva girato personalmente al gruppo di Asiye. Yasmin fingerà che alcuni ladri le abbiano rubato il filmato.
Ma quando tutto sembrerà perso, ecco che Emel troverà una soluzione. La piccola Eren informerà sua sorella e sua cugina di aver filmato anche lei la loro esibizione col suo telefono. Ma il gruppo musicale non vincerà il primo premio anche se otterrà un grande successo quando il video verrà pubblicato in rete dove raggiungerà 1 milione di visualizzazioni in pochissimo tempo.
Un discografico metterà gli occhi addosso sul gruppo di Asiye, offrendoli un contratto per fare un album.
Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: il gruppo di Asiye riceve una proposta per registrare un disco
Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che Asiye (Su Burcu Yazgı Coşkun) e Aybike insieme a Omer, Doruk e Tolga riceveranno una proposta di registrare un disco ma il destino ci metterà nuovamente lo zampino. Il gruppo musicale scoprirà di dover sborsare 60 mila lire per registrare le canzoni nello studio professionale. I ragazzi temeranno di non farcela a trovare tutto il denaro necessario. Doruk penserà di chiedere un prestito a sua madre Nebahat mentre altri cercheranno altre alternative nel caso lei rifiutasse.