Le trame delle puntate turche di Tutto per la mia famiglia che il pubblico avrà modo di vedere nei prossimi mesi sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Asiye Eren rimarrà senza parole quando scoprirà che Doruk le ha fatto un regalo prima di morire in un incidente stradale. La ragazza scoppierà in lacrime quando vedrà un video riguardanti alcuni momenti passati con il defunto fidanzato.

Doruk fa un regalo ad Asiye prima di esalare l'ultimo respiro

La storyline prenderà il via quando Doruk perderà il controllo della sua auto, finendo per sbattere contro un muro dopo aver scoperto che Melisa aveva provocato la morte di Kadir.

Il ragazzo verrà portato immediatamente in ospedale dove le sue condizioni appariranno appese ad un filo. I medici proveranno a salvare la vita del figlio di Nebahat ma sarà tutto inutile. Doruk esalerà l'ultimo respiro tra il pianto disperato dei genitori Akif (Celil Nalçakan) e Nebahat e di Asiye, accorsi in ospedale. La ragazza accuserà una crisi di nervi, non accettando di aver perso il suo amato. Trascorso qualche tempo, la sorella di Omer continuerà ad essere devastata dalla morte di Doruk. Un giorno, la giovane riceverà un pacco con all'interno un biglietto del suo defunto fidanzato che la inviterà a raggiungere casa sua alla ricerca di una sorpresa. Sarà in questa circostanza che Asiye troverà una piccola scatola con all'interno una chiavetta usb.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Asiye e Nebahat unite dal dolore per la perdita di Doruk

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che Asiye (Su Burcu Yazgı Coşkun) piangerà a dirotto quando vedrà il video di lei e Doruk (Onur Seyit Yaran) mentre ballavano nel corso di un appuntamento romantico. La ragazza tra le lacrime abbraccerà Nebahat, alla quale confesserà: "Quel giorno abbiamo fatto un picnic, scattato foto e passeggiato insieme. E' stato uno dei giorni più felici della mia vita." La moglie di Akif abbraccerà teneramente la sorella di Omer, confessandole di sentire terribilmente la mancanza di suo figlio Doruk. I telespettatori scopriranno che quest'ultimo era riuscito ad unire sua madre e Asiye nel dolore della sua perdita.