Le trame delle puntate turche di Tutto per la mia famiglia in programma a breve su Canale 5 rivelano che Doruk avrà un acceso diverbio con Akif dopo aver scoperto che Kaan è suo fratello. Il giovane lascerà la casa di famiglia non prima di aver rinnegato suo padre.

Doruk si rifugia dagli Eren dopo una lite con Akif

Doruk apparirà devastato dopo aver scoperto che Kaan è il suo fratellastro. Il ragazzo non riuscirà a credere che suo padre gli abbia taciuto un segreto così importante per così tanto tempo. Akif dirà che è stato uno sbaglio di gioventù ma Kaan non esiterà a correggerlo: "Avevi promesso a mia madre che avresti divorziato da Nebahat." Le parole susciteranno la rabbia di Doruk, che accuserà suo padre di essere un bugiardo.

L'uomo d'affari supplicherà il figlio di tenere la bocca cucita ma lui non vorrà sentir ragioni, lasciando l'abitazione di famiglia. Prima di andarsene, Doruk consegnerà ad Akif le carte di credito, le chiavi di casa e dell'auto, pregandolo di lasciarlo in pace per sempre. Il ragazzo chiederà ospitalità ai fratelli Eren. Emel apparirà felicissima di vederlo mentre Ogulcan lo inviterà ad entrare. Doruk racconterà di aver avuto un litigio con suo padre per il suo comportamento.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Kaan conferma a Doruk che sono fratellastri

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che Aybike crederà che Doruk abbia organizzato un tranello per riconquistare il cuore di Asiye.

A tal proposito, il ragazzo telefonerà a Melisa per chiederle di non dire ai loro genitori che passerà la notte a casa dei fratelli Eren.

Il giorno dopo, Kaan e Doruk si incontreranno a scuola. Kaan confermerà al giovane che sono fratellastri. In questa circostanza, il ragazzo comprenderà che Doruk non lo accetterà mai nella sua famiglia, tanto da lasciare l'incontro. Prima di fare ciò, il giovane Atakul chiederà a Kaan di stare alla larga da Asiye.

Nebahat, intanto, scoprirà che suo figlio vive con gli Eren e per questo chiederà a Sengul di cacciarlo. La richiesta della donna farà un buco nell'acqua quando Ogulcan chiederà a Doruk di montarsi una tenda in giardino dove Berk organizzerà un falò per cenare tutti come una gita in campeggio.