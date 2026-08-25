Ogulcan sarà arrestato e portato in carcere in Tutto per la mia famiglia: l'accusa sarà di tentato omicidio e il ragazzo sarà a dir poco disperato.

Le anticipazioni tv rivelano che Ogulcan assisterà a un litigio tra Omer ed Emir, un ragazzo appena conosciuto che lo accuserà di essere un approfittatore. Omer e il nuovo arrivato faranno a pugni e Ogulcan li dividerà con una spinta che si rivelerà tragica. Emir batterà la testa contro un sasso e le sue condizioni saranno gravissime.

Arriva Ilknur in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia annunciano che i guai non finiranno per gli Eren.

Omer, Asiye e la piccola Emel dovranno affrontare la terribile perdita di Kadir che morirà in seguito ad un incidente. Asiye farà le pulizie quando ne avrà l'occasione e in questo modo riuscirà a comprare qualcosa da mangiare. Proprio una delle sue clienti, Ilknur, prenderà a cuore la storia dei tre fratelli e li aiuterà economicamente facendo loro la spesa e comprando delle stufe. La donna sembrerà molto dispiaciuta per i ragazzi, ma nutrirà un interesse speciale per la piccola Emel. Un giorno, Ilknur andrà a casa Eren per invitare tutti a cena, compresi Orhan e Sengul: "Voglio una casa affollata per l'arrivo di mia sorella", dirà loro. La cena, tuttavia, terminerà in tragedia e sarà l'inizio di un incubo per Ogulcan.

La spinta avrà un caro prezzo per Ogulcan

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, Omer, Asiye e Ogulcan conosceranno i nipoti di Ilknur di , Emir e Ozge e le differenze sociali tra i ragazzi saranno evidenti. Quando andranno in giardino in attesa della cena, Emir si divertirà a provocare Omer dandogli dell'approfittatore visto che la zia Ilknur ha fatto tanto per loro. Scatterà una brutta lite e i due finiranno alle mani. Ogulcan tenterà di fare da paciere ma quando dividerà i ragazzi con una spinta, Emir cadrà e batterà la testa ad una pietra. Il ragazzo non darà segni di vita e sarà portato urgentemente in ospedale. Emir sarà in coma e lotterà tra le vita e la morte, mentre la sorella di Ilknur sporgerà denuncia per tentato omicidio a Ogulcan. Quest'ultimo sarà arrestato a scuola e sarà a dir poco disperato. Il giovane finirà in cella e non farà altro che piangere.