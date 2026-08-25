Le trame delle puntate turche di Tutto per la mia famiglia in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Kaan si renderà protagonista di un momento toccante con suo padre Akif Atakul dopo essere rimasto vittima di una drammatica caduta a scuola insieme a Susen. Il ragazzo chiederà al genitore se gli vuole bene prima di esalare l'ultimo respiro.

Kaan ha un momento toccante con Akif

Tutto inizierà quando un insegnante proporrà agli studenti del collegio di rivelare un segreto che hanno paura di raccontare in pubblico. Susen penserà subito all'incidente stradale che è costato la vita a Kadir.

La ragazza avrà intenzione di rivelare a tutti che Melisa ha ucciso il ragazzo per liberarsi la coscienza. Le intenzioni di Susen verranno scoperte da Kaan, che le strapperà il foglietto con la confessione in mille pezzi. La ragazza, a questo punto, prenderà un megafono, progettando di raccontare a tutti la verità. Kaan darà vita ad una violenta lite con la ragazza che avrà conseguenze drammatiche quando precipiteranno nel vuoto. Gli studenti chiameranno subito i soccorsi mentre Akif raggiungerà la scena. In questa circostanza, il potente uomo d'affari si renderà protagonista di un momento toccante con suo figlio. L'uomo pregherà Kaan di resistere fino all'arrivo in ospedale mentre lui gli domanderà se gli vuole bene.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Kaan perde la vita

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che i medici riferiranno che Susen è fuori pericolo. La ragazza infatti riporterà una frattura alla gamba mentre Kaan continuerà a versare in condizioni drammatiche. Akif vedrà Susen in sedia a rotelle in ospedale. L'imprenditore si avvicinerà alla ragazza per chiederle delle sue condizioni di salute.

Qualche ora dopo, il dottore darà una cattiva notizia alla famiglia Atakul quando annuncerà la morte di Kaan dopo gli inutili sforzi di strapparlo alla morte. Il medico informerà che lo studente ha riportato molte complicazioni durante una delicata operazione in sala operatoria, dicendosi dispiaciuto per non essere riuscito a salvarlo. Doruk e Akif crolleranno in un pianto disperato, ricordando i bei momenti passati insieme a Kaan.