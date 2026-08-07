Kadir vedrà il video della chiavetta nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia e scoprirà che è stato Akif a eliminare suo padre.

Le anticipazioni tv rivelano che la reazione di Kadir sarà furiosa: correrà da Akif e lo picchierà prima di andare a denunciarlo alla polizia. Atakul rincorrerà Kadir per impedire che parli con le forze dell'ordine.

Le tante bugie di Akif in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia annunciano che presto arriverà un momento tanto atteso: Kadir scoprirà che è stato Akif a togliere la vita a suo padre.

Al momento, la pennetta che incastra Akif è nelle mani di Omer. Quest'ultimo l'ha ricevuta da suo fratello come un aiuto negli studi, ma non l'ha ancora utilizzata. Per diverse settimane, Omer terrà la chiavetta nel suo astuccio, ignaro della sua importanza. Nel frattempo, Nella vita di Akif ricomparirà il suo figlio segreto, Kaan che si sistemerà a villa Atakul spacciandosi per il figlio dell'insegnante. Quando la verità verrà a galla, Nebahat sarà furiosa e delusa da suo marito, ma Akif continuerà a umiliare Kaan dicendogli di non averlo mai voluto. Il ragazzo soffrirà moltissimo per il trattamento ricevuto da suo padre, perché lui continuerà ad ammirarlo con affetto. Kaan stringerà amicizia anche con gli Eren e in particolare con Omer che gli parlerà della sua scoperta di essere stato adottato.

Il fratello di Kadir darà delle lezioni di matematica a Kaan e il loro rapporto si intensificherà.

Kadir sconvolto dall'omicidio di suo padre

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, Omer salverà sulla chiavetta degli esercizi da dare a Kaan. Quando quest'ultimo inserirà il dispositivo nel computer vedrà l'omicidio commesso da Akif e sarà sconvolto. L'indomani, Kaan andrà a scuola ma suo padre lo umilierà davanti a tutti, cacciandolo anche da lì. Stanco di essere rifiutato, Kaan scriverà un biglietto anonimo a Kadir e gli darà appuntamento in un bar per mostrargli il video. Quando il ragazzo vedrà l'omicidio di suo padre non perderà tempo: andrà alla villa e picchierà Akif con tutte le sue forze. Kadir sfogherà la sua rabbia e poi correrà alla polizia, pronto a denunciare tutto. Akif lo rincorrerà per impedirgli di arrivare in commissariato.