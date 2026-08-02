Nelle puntate turche di Tutto per la mia famiglia che il pubblico avrà modo di vedere prossimamente su Canale 5, Kadir Eren perderà tragicamente la vita per le conseguenze di un drammatico incidente stradale. Sarà in questi momenti che il fratello di Omer, Asiye e Emel vedrà in sogno i suoi genitori prima di chiudere gli occhi per sempre.

La vita di Kadir appesa ad un filo dopo un drammatico incidente stradale

Tutto inizierà quando Kadir scoprirà che Akif ha posto fine alla vita di Veli e per questo deciderà di andare dalla polizia per denunciarlo.

Il ragazzo salirà a bordo del suo scooter, deciso a raggiungere il prima possibile il commissariato. Ma durante il tragitto, Kadir rimarrà coinvolto in un drammatico incidente stradale. Melisa investirà con l'auto il suo amato che percorrerà la strada nel senso opposto a folle velocità. Il maggiore degli Eren verrà portato in ospedale dove la sua vita sarà appesa ad un filo. I medici faranno il possibile per salvare il ragazzo, ma le sue condizioni peggioreranno sempre di più fino alla sua morte.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Kadir vede in sogno i genitori prima di esalare l'ultimo respiro

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Omer, Asiye e Emel assisteranno impotenti agli ultimi istanti di vita del loro fratello maggiore, sperando fino all'ultimo in un miracolo.

In questa circostanza, Kadir vedrà in sogno i suoi genitori che lo inviteranno a tornare dai suoi fratelli visto che hanno bisogno di lui. Ma il ragazzo ormai senza più forze deciderà di lasciarsi andare.

i medici confermeranno la triste fine di Kadir. La notizia del decesso del ragazzo lascerà completamente dilaniata la famiglia Eren. Per i fratelli sarà l'ennesima tragedia dopo le tante prove che il destino li ha già riservato nel corso della loro vita. La tragedia segna l'uscita di scena di Kadir Eren interpretato dall'attore turco Halit Özgür Sarı.

Orhan è rimasto ferito nel corso dello spettacolo scritto da Berk

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Tutto per la mia famiglia andati in onda ad inizio agosto in televisione, Akif ha ricevuto una richiesta di 10 milioni di dollari dalla persona che lo stava ricattando.

L'uomo ha informato Erhan di essere costretto a reperire quella somma al più presto. Nel frattempo, le prove dello spettacolo scritto da Berk hanno rischiato di trasformarsi in un vero incubo. Tolga ha rinchiuso il ragazzo in uno sgabuzzino e ha sostituito la pistola di scena con una vera. Orhan ha liberato Berk, che l'ha avvertito del pericolo in agguato. L'uomo si è preso un colpo di pistola in pieno addome per salvare Doruk. Successivamente, Omer, Doruk, Ogulcan e Berk si sono messi sulle tracce di Tolga per fargli pagare quanto fatto. I quattro sono riusciti a trovare il ragazzo e condurlo in una casa di campagna della famiglia Atakul.