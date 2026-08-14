Le trame delle puntate turche di Tutto per la mia famiglia previste prossimamente su Canale 5 rivelano che Kadir Eren morirà dopo essere stato investito da un auto. Melisa reagirà così male alla morte del suo amato da venire internata in sanatorio da suo padre Akif Atakul.

Kadir perde la vita, Melisa rinchiusa in sanatorio

Kadir perderà la vita in seguito a un terribile incidente stradale provocato da Melisa. L'evento sconvolgerà profondamente gli equilibri tra i protagonisti della serie tv turca. In particolare, la sorella di Doruk sarà sopraffatta dai rimorsi di coscienza per quanto accaduto ed apparirà incapace di reagire al dolore.

Akif, a questo punto, deciderà d'intervenire nella situazione, prendendo una difficile decisione. Il potente uomo di affari farà ricoverare la figlia in una clinica psichiatrica a Ginevra. L'uomo si convincerà che allontanare Melisa da Istanbul e da tutti i luoghi legati al ricordo di Kadir possa aiutarla a ritrovare la serenità. Atakul accompagnerà la figlia nel sanatorio per poi far ritorno in Turchia dai figli Doruk e Kaan per cercare di rassicurarli. L'uomo spiegherà ai due che Melisa ha bisogno di prendere le distanze da tutto ciò che le ricorda Kadir ed affidarsi alle cure degli specialisti.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Doruk preoccupato per Melisa

Ma le rassicurazioni di Akif non riusciranno a tranquillizzare Doruk, che sarà turbato dalle condizioni della sorella.

Lo studente racconterà di aver trascorso alcuni giorni al fianco di Melisa senza riuscire a ottenere alcuna reazione da lei. Doruk descriverà Melisa come completamente assente, incapace d'interagire a chi le sta vicino. Il fidanzato di Asiye inizierà a dubitare dell'efficacia del ricovero in sanatorio. Anche Kaan apparirà preoccupato per il futuro di Melisa anche se mostrerà più fiducia nel percorso terapeutico. Il giovane riterrà che la ragazza possa riprendersi grazie all'assistenza dei medici. I due ragazzi saranno all'oscuro che Melisa è la responsabile della morte di Kadir. Solo Akif dimostrerà di conoscere la verità che se resa pubblica rischierà di mettere nei guai sua figlia con la giustizia.