Le trame delle puntate turche di Tutto per la mia famiglia in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Akif Atakul deciderà di rifarsi una vita al fianco di Suzan dopo il divorzio da Nebahat. Quest'ultima non prenderà bene la decisione e proverà a sabotare le nozze dell'ex marito con l'amante con la complicità di Alya.

Nebahat prova a sabotare il matrimonio tra Akif e Suzan

Tutto inizierà quando Akif (Celil Nalçakan) e Suzan decideranno di diventare marito e moglie in una cerimonia ricca di colpi di scena. Nebahat (Simge Selçuk) farà in modo di rovinare la festa, non volendo che l'ex marito trovi la felicità accanto all'amante.

La donna proverà a sabotare l'evento con l'aiuto di Ayla e di tutti i lavoratori alla location. La madre di Doruk (Onur Seyit Yaran) manderà in onda un video in cui Akif critica la donna che sta per sposare e dichiara il suo amore a lei. Suzan colpita fuggirà dall'altare mentre l'imprenditore chiederà della musica per intrattenere gli inviati rimasti senza parole. L'uomo, a questo punto, inseguirà la promessa sposa per convincerla a restare, informandola che è tutto un piano di Nebahat per dividerli. Suzan accetterà di sposare Akif, non volendo darla vinta alla sua rivale in amore. I due si scambieranno le promesse d'amore davanti ad Harika ed altri testimoni in occasione della cerimonia religiosa.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: il signor Atakul accusa un infarto

Ma i guai per i due novelli sposi non saranno ancora terminati. Dalle anticipazioni di Tutto per la mia famiglia si apprende che Nebahat verrà assunta come assistente di Alya in azienda con l'intento di rendere la vita un infermo ad Akif e Suzan. Allo stesso tempo, quest'ultima non potrà essere assunta nell'holding nonostante le nozze con l'imprenditore.

Il padre di Doruk, intanto, dovrà affrontare alcuni problemi con la sua azienda. Il signor Atakul si sentirà male dopo aver saputo che la sua attività ha avuto una gravita perdita finanziaria dopo che una sua nave è affondata. L'uomo accuserà un infarto davanti agli occhi di Nebahat, la quale deciderà di salvargli la vita chiamando subito i soccorsi che lo porteranno immediatamente in ospedale.