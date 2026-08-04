Nelle puntate turche di Tutto per la mia famiglia visibili prossimamente su Canale 5, Ogulcan insieme a Sengul e Omer vivranno momenti di grandi paura a causa di Cemile e di sua sorella Yeliz. Il fratello di Aybike finirà in coma dopo essere rimasto vittima di una sparatoria con alcuni uomini.

Cemile ruba tutti i soldi di Kadir per darli a Yeliz

Kadir accoglierà Cemile in casa. La ragazza dimostrerà di essere arrivata ad Istanbul con uno scopo ovvero ritrovare la sorella Yeliz. La giovane cadrà in un inganno perché la sua congiunta le farà credere di aver contratto un grande debito col suo datore di lavoro.

Cemile, a questo punto, deciderà di rubare tutti i soldi a Kadir per consegnarli a Yeliz. Quest'ultima scapperà poi col fidanzato anche lui indebitato con il proprietario di un locale. La coppia deciderà di non portare con sé Cemile. Kadir dimostrerà di avere un cuore d'oro quando deciderà di soccorrere la ragazza per la quale proverà una grande empatia. Il maggiore dei fratelli Eren sarà all'oscuro che Cemile gli ha rubato tutto il denaro, messo da parte per aprire un ristorante insieme a Sengul.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Ogulcan finisce in coma dopo essere rimasto vittima di una sparatoria

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia Sengul pretenderà che Cemile organizzi una trappola per Yeliz con la speranza di riprendere i soldi rubati.

La donna insieme ad Omer e Ogulcan decideranno di accompagnare la ragazzina all'appuntamento con la sorella. I quattro si metteranno in grande pericolo poiché alcuni scagnozzi del proprietario del locale inizieranno a sparare contro di loro. Yeliz perderà la vita al termine di una difficile operazione mentre il fidanzato ferito scapperà coi soldi. Sengul, invece, riporterà una lieve ferita alla spalla a differenza di suo figlio Ogulcan, il quale finirà in ospedale in gravissime condizioni di salute. Il fratello di Aybike finirà in coma e solo l'intervento dei medici impedirà la sua morte. In questa circostanza, il ragazzo vedrà in sogno i suoi defunti zii che gli chiederanno di risvegliarsi poiché i suoi cari hanno bisogno di lui.

Alla fine, Ogulcan riuscirà a salvarsi nonostante la grande paura.

Omer, Emel e Asiye sono entrati in orfanotrofio

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Tutto per la mia famiglia trasmessi ad inizio agosto in televisione, Kadir è finito in arresto dopo essere stato incastrato da Akif. Quest'ultimo ha fatto in modo che il maggiore degli Eren venisse incolpato della sparatoria in cui è rimasto coinvolto Erhan. L'arresto del giovane ha avuto gravi conseguenze per tutta la famiglia. Omer come Emel e Asiye hanno deciso di entrare in orfanotrofio dopo essere rimasti senza dimora.