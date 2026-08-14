Omer sarà bocciato all'esame nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia: tutti gli studenti, tranne Harika, faranno una colletta per farlo restare a scuola.

Le anticipazioni tv rivelano che Omer sarà bocciato perché Harika lo accuserà di avere un bigliettino. Il ragazzo dovrà lasciare la scuola perché non avrà il denaro per rimediare all'esame, ma Susen coinvolgerà tutti i ragazzi che doneranno volentieri. Persino Tolga darà un generoso contributo, mentre Harika sarà sempre più sola.

Il gesto di Susan in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Akif non pagherà la retta degli Eren.

A differenza di quanto promesso a Sengul dopo la sparatoria alla recita, Akif rifiuterà di aiutare i ragazzi a scuola, visto che Orhan si rimetterà in piedi. Ogulcan e Aybike, quindi, dovranno sostenere un esame previsto per gli studenti meno abbienti. Con loro ci saranno anche Asiye, Omer e Harika che non avranno abbastanza denaro per pagare il facoltoso college. Il giorno dell'esame, tutto sembrerà andare per il meglio ma allo scadere del tempo Harika chiederà a Omer di scriverle la formula esatta su un bigliettino. Il professore si accorgerà dell'inganno e sarà costretto ad annullare il comporto di Omer, visto che Harika incolperà suo fratello. A quel punto, tutti supereranno l'esame tranne lui, ma Susen non potrà permettere questa ingiustizia.

La ragazza si darà da fare per aiutare Omer con il pagamento della retta, in modo da farlo restare nel college.

Omer commosso dall'affetto dei compagni

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, si assisterà a una grande gara di solidarietà per tenere Omer a scuola. L'idea partirà da Susen, ma aderiranno tutti gli studenti, da Ogulcan a Doruk, ognuno darà il suo contributo in base alle sue possibilità. Tutto la scuola dimostrerà di tenere molto al giovane Eren quando arriverà il momento di contare i soldi ci sarà una grande sorpresa. Omer sarà commosso dall'affetto dimostrato dai suoi compagni, ma a stupire tutti sarà Tolga. Quando sentirà che manca ancora una grossa cifra per raggiungere l'obiettivo, il bullo si alzerà e pagherà senza problemi, lasciando tutti senza parole. Harika, quindi, sarà l'unica a non partecipare alla colletta e sarà emarginata dalla scuola per aver provocato la bocciatura di Omer.