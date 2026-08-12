Negli appuntamenti turchi Tutto per la mia famiglia previsti prossimamente su Canale 5, Sengul organizzerà il rapimento di Emel Eren per salvare Ogulcan dal carcere. Il piano verrà presto scoperto Orhan, il quale avrà una durissima reazione contro sua moglie.

Sengul vende Emel ad Ilknur per salvare Ogulcan

Sengul deciderà di vendere Emel ad Ilknur in cambio della liberazione di Ogulcan dal carcere. La donna farà in modo che tutti credano che sua nipote sia scomparsa. In realtà, la più piccola degli Eren si troverà insieme ad Ilknur anche se non per molto.

La bambina scapperà dall'abitazione della donna quando capirà di essere stata rapita da lei.

Allo stesso tempo, la famiglia Eren attenderà l'uscita dal carcere di Ogulcan. Il momento di gioia avrà vita breve quando una volta tornati a casa scopriranno che di Emel non c'è traccia. Asiye (Su Burcu Yazgı Coşkun), Aybike e Omer inizieranno le ricerche per ritrovare la bambina. I tre ragazzi raggiungeranno il bosco dove troveranno lo zaino della congiunta. In questa circostanza, Asiye, Aybike e Omer saranno aiutati da Doruk, Kaan e Berk ma anche da Ilknur, che dirà a Sengul di aver perso la bambina ad una stazione di servizio.

Spoiler Tutto per la mia famiglia: Orhan caccia Sengul di casa scoperto cosa ha fatto

Dagli spoiler di Tutto per la mia famiglia si apprende che Ilknur riceverà la chiamata del marito, che la informerà che la polizia sta arrivando per arrestarla per il rapimento di Emel. Allo stesso tempo, Kaan riuscirà a rintracciare la più piccola degli Eren nel bosco priva di sensi. La felicità del ritrovamento della bambina e per l'uscita dal carcere di Ogulcan durerà poco poiché Emel farà una confessione che lascerà tutti senza parole. La sorella di Kadir accuserà Sengul averla venduta ad Ilknur.

Orhan affronterà sua moglie, che messa alle strette sarà costretta a confessare la verità. La donna rivelerà di averlo fatto per far salvare Ogulcan.

Ma le parole di Sengul non basteranno a fermare la rabbia di Orhan, che non esiterà a sbatterla fuori di casa dopo averla definita una donna cattiva. La donna sarà costretta a dormire per strada dopo essere stata rinnegata dal marito.