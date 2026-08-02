Negli episodi turchi di Tutto per la mia famiglia visibili nelle prossime settimane su Canale 5, Orhan rischierà la vita a causa di un rogo divampato all'interno della sua abitazione in seguito ad un incidente domestico. L'uomo sarà impossibilitato a lasciare la casa a causa della sua paralisi alle gambe. Il padre di Ogulcan inizierà ad urlare, finendo per catturare l'attenzione di una ragazzina.

Orhan rischia di morire in un rogo divampato nella sua casa

Orhan vivrà momenti di grande paura quando un improvviso incendio rischierà di trasformarsi in una vera e propria tragedia.

L'uomo rimarrà solo in casa a preparare da mangiare. In questa circostanza, il padre di Aybike rimarrà vittima di un piccolo incidente domestico che provocherà un rogo che avvolgerà una parte dell'abitazione. L'uomo non riuscirà a mettersi in salvo a causa della paralisi alle gambe, sopraggiunta in seguito ad un colpo di pistola. Nella difficile situazione interverrà Cemile, un'amica dei fratelli Eren. La ragazzina sentirà la richiesta d'aiuto dell'uomo e non esiterà ad entrare nell'edificio nonostante il pericolo. Cemile riuscirà a domare le fiamme e mettere in salvo Orhan, evitando conseguenze gravi. Il gesto porterà il marito di Sengul a rivalutare la figura della ragazza dopo alcune incomprensioni che avevano minato il loro rapporto in passato.

Cemile ottiene il perdono di Orhan

Dagli spoiler di Tutto per la mia famiglia si apprende che Orhan comprenderà la sincerità di Cemile. L'uomo colpito dal coraggio mostrato dalla ragazza per salvarlo deciderà di dargli una chance. La ragazzina apparirà felicissima di essere riuscita ad ottenere il perdono dell'uomo dopo alcuni problemi che aveva causato alla famiglia Eren. Cemile farà una promessa al marito di Sengul, promettendogli di aiutarlo a tornare a camminare.

Tolga ha imprigionato Berk nello stanzino della scuola

Nel contempo, nelle ultime puntate della dizi turca che sono state trasmesse ad agosto in televisione, la recita scolastica scritta da Berk ha subito un intoppo a causa di un subdolo piano di Tolga.

Quest'ultimo ha imprigionato il ragazzo in uno stanzino per poi sostituire un'arma finta con una vera, mettendo tutti in gravissimo pericolo. Qualche tempo dopo, Berk è riuscito a liberarsi, avvertendo immediatamente Orhan. L'uomo ha raggiunto la scuola proprio mentre Omer stava per sparare a Doruk (Onur Seyit Yaran). Orhan è intervenuto nella situazione, prendendosi una pallottola destinata al fratello di Melisa (Damlasu İkizoğlu). Il marito di Sengul è stato portato immediatamente in ospedale dove ha scoperto di essere rimasto paralizzato.