Le trame delle puntate turche di Tutto per la mia famiglia in programma nei prossimi mesi su Canale 5 rivelano che Sengul sarà disposta a fare qualunque cosa pur di far uscire Ogulcan dal carcere. La donna arriverà a vendere sua nipote Emel ad Ilknur pur di salvare la vita del figlio.

Ogulcan finisce in arresto dopo una rissa finita male

Tutto inizierà quando Ogulcan finirà in carcere dopo una rissa finita male. Il ragazzo interromperà una lite tra Omer e Emir dove quest'ultimo finirà in ospedale in condizioni gravissime. L'arresto di Ogulcan sconvolgerà Sengul, che si recherà in clinica dove scoprirà che il ragazzo non ancora uscito dal coma.

In questa circostanza, Ilknur confesserà alla donna di aver perso una figlia quando aveva la stessa età di Emel per un suo errore. La donna le confesserà che la sua bambina era annegata a causa di una sua distrazione. Sengul, a questo punto, dirà alla madre di Emir di essere disposta a tutto pur di liberare suo figlio di prigione.

Nel frattempo, i compagni di cella renderanno la vita di Ogulcan un inferno. Il giovane apparirà felice quando riceverà la visita inaspettata di Harika. Un momento felice che avrà vita breve quando il fratello di Aybike finirà in ospedale dopo essere stato picchiato in galera. Ogulcan supplicherà sua madre di farlo uscire, temendo per la sua vita.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Sengul vende Emel a Ilknur in cambio della scarcerazione di Ogulcan

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che Ilknur accetterà di aiutare Sengul a far uscire Ogulcan di prigione. La moglie di Orhan deciderà di vendere sua nipote Emel alla madre di Emir in cambio dalla liberazione di suo figlio. Gli Eren appariranno felicissimi del ritorno del giovane, tanto da volerlo andare a prendere all'uscita dal carcere.

Sengul, invece, preparerà Emel per affidarla ad Ilknur dopo essere rimasta da sola. La madre di Emir informerà la donna che ha preso la decisione giusta. Durante lo scambio di battute, la donna informerà la consorte di Orhan che Emel avrebbe fatto ritorno da Omer e Asiye una volta cresciuta. La decisione avrà delle conseguenze importanti per Sengul una volta che sarà smascherata dai fratelli Eren.