Nel corso delle puntate turche di Tutto per la mia famiglia in programma prossimamente su Canale 5, Sevgi farà un gesto di grande valore nei confronti di Emel, Asiye e Omer. L'anziana donna lascerà ai tre fratelli Eren la sua villa di lusso prima di lasciare Istanbul.

I fratelli Eren cacciati dalla loro abitazione da Sengul

Tutto inizierà quando Sevgi farà il suo arrivo ad Istanbul per cambiare per sempre la vita dei fratelli Eren. La donna diventerà la vicina di casa dei ragazzi, i quali instaureranno con lei un legame d'amicizia. Ad un certo punto, l'anziana donna verrà ricoverata in ospedale in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni di salute.

In questa circostanza, Omer insieme ai suoi fratelli scopriranno che la loro amica è affetta da un tumore in fase terminale. Il fratello di Kadir, a questo punto, convincerà Sevgi a riprendere le cure dopo che inizialmente si era rifiutata. Il ragazzo spronerà la donna a non arrendersi, ignaro del legame di sangue che li unisce. Il pubblico scoprirà che i due sono in realtà nonna e nipote. La situazione subirà una svolta quando i fratelli Eren verranno cacciati dalla propria abitazione da Sengul. Asiye, Omer e Emel saranno costretti a passare la notte all'aperto. Il giorno seguente, i tre verranno raggiunti da Ismail, il fedele assistente di Sevgi, che li darà una notizia capace di cambiare per sempre la loro vita.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Sevgi lascia la sua villa di lusso ad Omer, Asiye e Emel

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che Omer insieme ai suoi fratelli scopriranno che Sevgi prima di partire per affrontare le cure mediche ha deciso di lasciarli la sua villa completa di ogni comfort. I fratelli Eren si troveranno così proprietari di un'abitazione di lusso ed inizieranno ad interrogarsi sulla vera identità della donna che per qualche tempo è stata la loro vicina di casa. Le sorprese per Omer, Asiye e Emel non finiranno quando scopriranno che Sevgi ha acquistato il collegio Ataman, assicurandoli la possibilità di continuare gli studi senza più il timore di perdere la borsa di studio.

Doruk è apparso sempre più distante dai suoi cari

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti della dizi turca andati in onda di recente in televisione, il ritorno di Tolga al collegio ha provocato immediatamente nuovi sospetti. La sua vicinanza a Doruk è apparsa incomprensibile tanto da nascondere qualcosa di misterioso. Tolga ha ricattato il giovane a proteggere alcuni segreti legati ad Akif. La pressione ha iniziato a condizionare il comportamento di Doruk sempre più distante dai suoi cari. Asiye ha sospettato che il silenzio del suo amato fosse una mancanza di fiducia nei suoi confronti. Kadir, invece, è stato scarcerato ed è tornato a lavoro per riprendere il proprio ruolo all'interno della famiglia.