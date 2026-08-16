Momenti drammatici accadranno nel corso delle puntate turche di Tutto per la mia famiglia in programma prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv narrano che Susen e Kaan rischieranno la propria vita quando cadranno nel vuoto dopo aver avuto una discussione all'interno del collegio Ataman.

Susen vuole raccontare ad Omer la verità sulla morte di Kadir

Tutto inizierà quando Dora chiederà ad Omer (Yiğit Koçak) di darle ripetizioni di matematica dopo aver dimostrato di essere un asso nella materia. Il giovane accetterà l'ingaggio in quanto bisognoso di denaro.

Emir sarà tormentato dalla gelosia quando vedrà la ragazza insieme ad Omer, fraintendendo tutto quanto. Anche Susen si arrabbierà quando scoprirà che il suo amato ha organizzato un incontro con Dora. Omer pregherà la ragazza di non essere gelosa senza riuscirci.

Susen, intanto, avrà un incontro con Kaan, al quale ammetterà di non poter più sopportare il peso del segreto legato alla morte di Kadir. La donna vorrà raccontare ad Omer che suo fratello maggiore era stato ucciso da Melisa (Damlasu İkizoğlu) in un incidente stradale e che Akif le aveva ordinato di stare in silenzio. La situazione precipiterà quando gli studenti verranno coinvolti in un'attività in cui si richiederà la massima sincerità.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Susen e Kaan cadono nel vuoto dopo una lite

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che Susen (Lizge Cömert) inizierà ad accusare dei sensi di colpa nei confronti di Omer, tanto da volergli confessare la verità in merito alla morte di Kadir. La ragazza prenderà un megafono per raccontare a tutti cos'era successo la notte in cui il maggiore degli Eren era morto. Il piano verrà sventato dall'intervento di Kaan, il quale darà vita ad una pesante lite con l'amica di Melisa all'interno della scuola. Sarà in questi momenti che il figlio di Akif e Susen precipiteranno nel vuoto, atterrando al suolo dopo un volo di molti metri. Le condizioni dei due ragazzi si riveleranno subito gravissime. Susen e Kaan verranno portati immediatamente in ospedale dove verranno sottoposti alle cure del caso. I due studenti si salveranno dal drammatico incidente?