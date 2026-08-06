Momenti drammatici si vivranno nel corso delle puntate turche di Tutto per la mia famiglia in programma prossimamente su Canale 5. Le trame della serie tv raccontano che Ogulcan rimarrà sconvolto in seguito alla morte di Sengul. Il ragazzo troverà conforto tra le braccia di Tolga, con il quale avrà instaurato un rapporto d'amicizia.

Tolga, Ogulcan e Akif protagonisti di una caccia ai soldi

La storyline prenderà il via quando Sengul invierà un video ad Aybike per annunciarle il suo imminente rientro a Istanbul. Nel frattempo, gli studenti del collegio organizzeranno un mercatino di beneficenza per recuperare del denaro da destinare ai più bisognosi.

Durante l'iniziativa, Akif entrerà nel panico, chiedendo a Tolga di non vendere alcuni cuscini, in cui avrà nascosto una grossa somma di denaro trovata all'interno di un orsacchiotto. Ma una studentessa li venderà a Sevval, dando il via a una frenetica caccia ai soldi. Akif, Tolga e Ogulcan scopriranno che il peluche contente il denaro è finito nelle mani della governante Sado. I tre, a questo punto, cercheranno di avere un confronto con la donna che degenererà in una colluttazione. Una volta tornati a casa, Ogulcan ed i suoi amici riveleranno ad Orhan quanto successo con Akif. Sarà in questa circostanza che l'uomo sarà raggiunto da una drammatica notizia.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Tolga resta vicino ad Ogulcan dopo la morte di Sengul

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che Orhan apprenderà che Sengul è morta in seguito al tragico incidente dell'autobus con cui stava tornando a Istanbul. Aybike e Ogulcan reagiranno malissimo alla perdita della genitrice. Il ragazzo sarà tormentato dal dolore nonostante il trascorrere dei giorni. Tolga, a questo punto, starà vicino al suo amico in uno dei momenti più difficili della sua vita. Il ragazzo porterà Ogulcan da uno sfasciacarrozze, dove lo inviterà a sfogare tutta la sua rabbia. Il fratello di Aybike ricorderà tra le lacrime Sengul, confessando che col suo sorriso illuminava la vita di tutti.

Il ragazzo disperato inizierà a colpire con forza una delle auto abbandonate, gridando di voler riavere Sengul. Tolga resterà vicino al suo amico, invitandolo a piangere finché non avrà più lacrime in corpo.

Berk ha provato ad avvicinarsi ad Aybike

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Tutto per la mia famiglia che sono andate in onda ad inizio agosto in televisione, Kadir è uscito di prigione dopo essere stato scagionato dall'accusa di tentato omicidio. Erhan si è risvegliato dal coma ed ha confessato come sono andati veramente i fatti. Berk, invece, ha provato ad avvicinarsi ad Aybike ma lei non è apparsa interessata a lui.