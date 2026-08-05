Akif in preda alla follia salirà su una ruspa e andrà nel giardino degli Eren nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia: "Distruggo tutto", urlerà a Doruk, colpevole di aver chiesto ospitalità a Sengul.

Le anticipazioni tv rivelano che Doruk andrà via di casa e si accamperà con una tenda nel giardino di Sengul. Quando Akif verrà a saperlo perderà il controllo e seminerà il panico.

Doruk contro Akif in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che il rapporto tra Doruk e suo padre sarà sempre più difficile.

Il ragazzo non potrà tollerare che Akif abbia mandato in carcere Kadir e anche se lui tornerà libero non si risolverà la situazione. A complicare ulteriormente tutto sarà l'ennesima bugia di Akif: Doruk scoprirà che suo padre ha un figlio segreto, Kaan, loro ospite. Il giovane Atakul non ne potrà più e chiuderà ogni rapporto con Akif. Finalmente il ragazzo dirà a suo padre tutto quello che prova per lui: "Ti odio", dirà, "Non voglio vivere nella tua stessa casa piena di bugie". Doruk andrà a bussare a casa Eren e sarà accolto abbraccia aperte in casa di Orhan. Oğulcan condividerà la sua stanza con Doruk, ma Sengul si lascerà scappare con Nebahat che suo figlio è da lei. Akif le intimerà di cacciare subito suo figlio dalla sua casa e Oğulcan avrà un'idea: sistemare Doruk in giardino.

Gli Eren pietrificati dalla cattiveria di Akif

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Doruk si accamperà nella tenda di Oğulcan. Anche se sarà una situazione scomoda, il ragazzo la preferirà di gran lunga alla casa di suo padre. Akif, tuttavia, non ci metterà molto a scoprire il suo nascondiglio. L'imprenditore chiederà al suo collaboratore di indagare e nel giro di poche ore capirà che Doruk è ancora a casa di Sengul. Akif andrà ad affrontare suo figlio che gli ribadirà di non volere un padre come lui, rifiutandosi di seguirlo a casa. Fuori di sé per la rabbia, Akif salirà su una ruspa e si dirigerà verso la casa di Sengul. Dopo aver raso al suolo la tenda continuerà ad urlare: "Distruggo tutto". La famiglia sarà in panico mentre Doruk proverà a fermare suo padre che però gli ricorderà che quella è casa sua.