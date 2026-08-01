Asiye schiaffeggerà Doruk che poco dopo avrà un incidente con l'auto nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia.

Le anticipazioni tv rivelano che dopo la fine della relazione Doruk continuerà ad essere geloso di Asiye che non tollererà il suo atteggiamento. Tra i due ci sarà un litigio e poco dopo Doruk, alla guida, le chiederà scusa con un messaggio, ma la distrazione causerà l'incidente.

La fine per Doruk e Asiye in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Asiye lascerà Doruk nelle prossime puntate.

A spingere la ragazza verso la triste decisione non sarà la mancanza d'amore, ma il comportamento del suo fidanzato. Doruk, infatti, dovrà sottostare al ricatto di Tolga che minaccerà di dire ad Asiye che Kadir è finito in carcere per Akif. Il giovane Atakul, pur di proteggere il suo segreto, sarà costretto a fingersi amico di Tolga e questo allontanerà inevitabilmente Asiye da lui. Entrambi i ragazzi si penseranno, ma la loro storia d'amore sembrerà ormai naufragata. Nel frattempo, a casa Atakul farà il suo ingresso il figlio segreto di Akif, Kaan, che sarà accolto con un ospite, nipote di un insegnante dell'imprenditore. Il ragazzo frequenterà il college e sarà molto attratto da Asiye, anche perché condivideranno la stessa passione per i libri.

a Doruk non piacerà affatto questa vicinanza e non avrà problemi a parlarne apertamente con Kaan.

Un compleanno movimentato dalla gelosia

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, i ragazzi saranno invitati alla festa di compleanno di Susen. Asiye si avvicinerà a Kaan per parlare dell'ultimo libro, ma lui taglierà l'argomento, dicendole che Doruk non approva la loro amicizia. La ragazza sarà molto infastidita e andrà subito ad affrontare il suo ex. Asiye non tollererà la gelosia di Doruk e gli rinfaccerà di averla messa in secondo piano con Tolga e aver sindacato sulla sua amicizia con Kaan. La discussione andrà a degenerare e Asiye schiaffeggerà Doruk che dopo aver chiarito con Kaan si renderà conto di aver sbagliato.

Il giovane Atakul sarà in macchina quando invierà dei vocali ad Asiye, scusandosi per il suo comportamento. A causa di una distrazione non vedrà un camion che travolgerà completamente la sua auto a un incrocio.