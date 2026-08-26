Emel sarà colpita da un proiettile nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia: la bambina sarà ferita al posto di Omer che riuscirà a spostarsi in tempo.

Le anticipazioni tv rivelano che Omer andrà a trovare Asiye alla villa in cui fa le pulizie. Quando il padrone di casa rientrerà, scambierà il ragazzo per un ladro e farà fuoco.

Ancora difficoltà in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che presto ci sarà l'addio di Kadir che morirà in un incidente stradale. Per i suoi fratelli sarà un momento straziante e non sarà affatto facile rialzarsi.

Omer, Asiye e Emel potranno contare sulla vicinanza della zia Sengul e lo zio Orhan, ma la situazione economica sarà davvero difficile da sostenere. Omer e sua sorella si rimboccheranno le maniche e si daranno da fare per riorganizzare la loro vita e non far mancare niente alla piccola Emel. Asiye inizierà a fare le pulizie per alcune signore e sarà proprio in questa occasione che conoscerà Ilknur, una delle sue datrici di lavoro. La donna, a differenza delle altre del suo ceto sociale, sarà molto amorevole con Asiye e le permetterà senza problemi di portare con sé anche Emel. Un giorno, Ilknur avvertirà Asiye della sua assenza per qualche giorno e le raccomanderà di chiudere la porta quando finirà di lavorare.

La ragazza porterà con sé Emel che, raffreddata e debole, si sistemerà sul divano mentre lei lavorerà.

Grave pericolo per Emel: colpita per sbaglio

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, Omer andrà a trovare Asiye a casa di Ilknur a fine turno. I due fratelli si intratterranno ancora in quella villa, vista l'assenza dei padroni di casa, ma succederà qualcosa di drammatico. Ilknur e suo marito rientreranno prima del previsto e quando si troveranno di fronte Omer, spaventato e agitato, penseranno ad un ladro. Il marito di Ilknur non lascerà neanche parlare il ragazzo, ma prenderà la sua arma e sparerà. Omer riuscirà a spostarsi in tempo, ma il proiettile finirà per colpire Emel. Solo in quel momento Ilknur si renderà conto della gravità del gesto e dopo la corsa in ospedale non saprà come farsi perdonare dai fratelli Eren.