Kaan tradirà Akif e consegnerà la chiavetta a Kadir nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia: sarà la vendetta del ragazzo di fronte al disprezzo che suo padre avrà per lui.

Le anticipazioni tv rivelano che Akif non vorrà saperne di avere un rapporto con Kaan. Quando sarà cacciato da casa e dalla scuola, il ragazzo si vendicherà mostrando a Kadir la verità sulla morte di suo padre. Per il giovane Eren sarà sconvolgente.

Kaan: il nuovo arrivo in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia annunciano che Kaan diventerà protagonista nelle prossime puntate.

Arrivato a casa di Akif per riallacciare un rapporto con suo padre, il giovane inizierà a frequentare il college. I rapporti tra Kaan e suo padre saranno pessimi e peggioreranno ulteriormente quando la verità sulle sue origini verrà a galla. Di fronte a sua moglie e al resto della famiglia, Akif rinnegherà Kaan, precisando che non lo ha mai voluto e mai lo vorrà nella sua vita. Il ragazzo sarà cacciato di casa, ma questo non basterà a Atakul che l'indomani caccerà Kaan anche dalla scuola. Il ragazzo si sentirà rifiutato per l'ennesima volta e l'umiliazione prenderà il sopravvento. La vendetta arriverà presto e si presenterà a Kaan come un segno del destino. Sarà lui, infatti, a vedere per primo la chiavetta con il video dell'omicidio commesso da Akif.

La pennetta arriverà nelle sue mani perché Omer vi caricherà qualche esercizio di matematica da passare al suo nuovo amico.

La decisione di Kaan cambierà il destino di tutti

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, Kaan tradirà Akif dopo l'ennesima umiliazione. Per vendicarsi di suo padre, il ragazzo chiederà a Kadir un appuntamento e gli mostrerà la chiavetta. Il giovane Eren guarderà il video della morte di suo padre e capirà che Akif ha rovinato la vita a tutti loro. In preda alla rabbia, Kadir correrà verso la villa di Akif per dargli una lezione. Kaan, sconvolto e preoccupato, seguirà il ragazzo con la sua auto e assisterà al pestaggio ai danni di suo padre. Dopo aver sfogato tutto il uso dolore, Kadir avvertirà Akif del fatto che andrà subito a denunciarlo alla polizia e per questo risparmierà la sua vita.